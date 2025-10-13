طلب ييس توروب، مدرب النادي الأهلي، تقريرا مفصلا عن الحالة الصحية لإمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأحمر، في الفترة الحالية.

ويغيب إمام عاشور عن النادي الأهلي في الوقت الحالي بسبب الإصابة بفيروس "A" الذي تعرض له بعد مباراة إنبي ببطولة الدوري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "ييس توروب خلال اجتماعه مع طبيب الفريق طلب منه تقريرًا مفصلًا عن حالة إمام عاشور الذي أُصيب بفيروس (A)".

وأضاف: "المدرب أكد أن إمام عاشور لاعب مميز جدًا وتابعه مع الأهلي قبل توليه مهمة قيادة الفريق، ويعتبره من العناصر المهمة لذلك يريد معرفة تطورات حالته الصحية".

وأكمل المصدر: "إمام عاشور سيجري فحوصات وتحاليل جديدة في بداية الأسبوع المقبل لتقييم حالته وتحديد موعد عودته إلى الأهلي وبدء تنفيذ برنامجه الخاص تمهيدًا للدخول في التدريبات الجماعية والعودة للمباريات".

وكان إمام عاشور قد استمر في المستشفى لمدة أسبوعين قبل أن يعود إلى منزله ويخضع حاليا لبروتوكول طبي كامل للتعافي من الفيروس، ويتحدد موعد عودته للتدريبات الجماعية وفقا لمدى استجابته للعلاج.