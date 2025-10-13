يمكن استنتاج هوية الحارس المثالي بالنسبة إلى الدنماركي كاج ستيفانسن، المرشح لتدريب حراس مرمى النادي الأهلي، بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير، بعد التعرف إلى تفضيلاته الشخصية التي كشفها صاحب الـ57 عامًا بنفسه في تصريحات سابقة.

وأصبح ستيفانسن قريبًا من تولي مهمة تدريب حراس الأهلي، بحسب صحيفة بولد الدنماركية التي أكدت أن ييس توروب استقر على اصطحابه معه إلى القاهرة.

ستيفانسن على أعتاب الأهلي

وأشارت الصحيفة الدنماركية ذاتها إلى أن ستيفانسن حصل على إذن من إدارة نادي فايله بولدكلوب من أجل التفاوض مع الأهلي، بعد أن تواصل معه توروب.

ويعرف ستيفانسن وتوروب بعضهما البعض جيدًا، إذ تزامل كلاهما في صفوف إيسبيرج الدنماركي عام 2006 قبل أن يصبح الأول ضمن عناصر الجهاز الفني للأخير في النادي نفسه خلال موسم 2011-2012.

الحارس المثالي.. الشناوي أم شوبير؟

أجرى الموقع الرسمي لنادي فايله بولدكلوب الدنماركي حديثًا مع ستيفانسن بعد تعيينه مدربًا لحراس المرمى في يناير 2025، تلقى خلاله سؤالًا بشأن سمات الحارس المثالي بالنسبة له.

ومن المنتظر أن يجد ستيفانسن نفسه في حيرة بشأن الحارس الأجدر بالمشاركة أساسيًا في الأهلي، في ظل الفوارق الفنية التي تتقلص يومًا بعد الآخر بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

ولخص ستيفانسن المعايير التي يفضلها في حراس المرمى، على النحو الآتي..

- دقة التمريرات سواء القصيرة أو الطويلة: أفضلية طفيفة لشوبير

يقول المرشح لتدريب حراس الأهلي في هذا الشأن: "قد يتصدى الحارس لكرة واحدة فقط في المباراة، لكنه يلمس الكرة بقدميه 40 مرة، لذا يجب أن يتمتع بمهارة عالية في التمرير والتحكم.. وبالنسبة لي ليس من الضروري أن يلعب تمريرات قصيرة في كل وقت، أحيانًا يجب إرسال الكرة بعيدًا إذا كانت الأرضية سيئة أو الضغط كبيرًا".

وإذا استخدمنا إحصائيات الشناوي وشوبير في منافسات الدوري المصري هذا الموسم، يمكن استخلاص الآتي..

- معدل اللمسات كل مباراة: الشناوي (29.8).. شوبير (27.3)

- دقة التمريرات القصيرة كل مباراة: الشناوي (66%).. شوبير (82%)

- دقة التمريرات الطويلة كل مباراة: الشناوي (37%).. شوبير (40%)

- طول القامة: الشناوي أطول من شوبير

يعتبر ستيفانسن أن طول القامة غير مهم بالنسبة لحراس المرمى، بقوله: "لم أكن طويل القامة.. لكن لو سألتني عن الطول المثالي فسأختار 1.92 م، ولكن هناك استثناءات مثل ديفيد رايا (1.83) الذي يقدم أداء رائعًا مع أرسنال، فالمهارة أهم من الطول".

ويقترب الشناوي كثيرًا من طول القامة المثالي، إذ يبلغ طوله 1.91، ليتفوق على شوبير بفارق ستة سنتيمترات فقط.

- السن المثالي: شوبير اختيار أفضل من الشناوي

يرى ستيفانسن أن العمر المثالي بالنسبة إلى حارس المرمى في كرة القدم هو 28 عامًا، مبررًا ذلك بقوله: "في هذا السن، يجمع الحارس بين الخبرة والهدوء، ويصبح قادرًا على الاستمرار حتى منتصف الثلاثينات أو أكثر".

ويبلغ شوبير 25 عامًا، أقل بـ3 سنوات مما يطلب ستيفانسن، بينما وصل محمد الشناوي إلى سن 36 عامًا، أي أكبر بـ8 سنوات من السن المناسب بالنسبة إلى المدرب المرشح لتدريب حراس الأهلي.

- السمات الشخصية: الحكم لستيفانسن

لا يمكن تقدير السمات الشخصية بالأرقام، لذا يحتاج ستيفانسن إلى الإشراف أولًا على تدريب الشناوي وشوبير حتى يتسنى له تحديد الحارس المفضل.

وقال المرشح لتدريب حراس الأهلي بشأن الصفات التي يفضلها: "يجب أن يكون الحارس ثابتًا وشجاعًا، وأن يكون قويًا من الناحية الذهنية، وقادرًا على تجاوز الأخطاء بسرعة".

وفي النهاية، قد لا يملك ستيفانسن الحق في اختيار الحارس الأساسي في الأهلي، لأن بعض المدربين يحبون فعل ذلك بأنفسهم، ولا نعرف ما إذا كان ييس توروب من النوع الأول أو الثاني.