تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

- -
19:00
بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

- -
20:00
الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

- -
21:45
العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

- -
19:00
رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

- -
22:00
موريتانيا

أحمد سليمان عن مستقبل حسام عبدالمجيد: تجديد عقده أمر سهل

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

02:35 م 14/10/2025
حسام عبد المجيد لاعب الزمالك

حسام عبدالمجيد- الزمالك

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن مستقبل حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم مع القلعة البيضاء.

وينتهي عقد حسام عبد المجيد مع نادي الزمالك في يونيو 2027.

وعلق سليمان عن مدى استمرار أو رحيل حسام عبدالمجيد عن الزمالك في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر"، حيث، قال: "إن شاء الله حسام موجود، وتجديد عقده أمر سهل مثلما قال جون إدوارد".

ورفض أحمد سليمان المقولة التي انتشرت مؤخرًا على لسان حسام المندوه أمين صندوق النادي بأن الزمالك (يموت)، قائلًا: "مفيش حاجة اسمها الزمالك بيموت، وهذا لن يحدث أبدا، الزمالك نادي كبير بتاريخه وشعبيته وجماهيره".

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

مباريات الزمالك القادمة بعد نهاية التوقف الدولي:

18 أكتوبر.. ديكيداها الصومالي ضد الزمالك.. ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية

24 أكتوبر.. الزمالك ضد ديكيداها الصومالي.. إياب دور الـ32 من الكونفدرالية

30 أكتوبر.. البنك الأهلي ضد الزمالك.. الدوري المصري

2 نوفمبر.. الزمالك ضد طلائع الجيش.. الدوري المصري

6 نوفمبر.. الزمالك ضد بيراميدز.. نصف نهائي السوبر المصري

الزمالك الدوري المصري أحمد سليمان حسام عبدالمجيد

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
تشيلسي

40,000,000

