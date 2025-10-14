كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن مستقبل حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم مع القلعة البيضاء.

وينتهي عقد حسام عبد المجيد مع نادي الزمالك في يونيو 2027.

وعلق سليمان عن مدى استمرار أو رحيل حسام عبدالمجيد عن الزمالك في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر"، حيث، قال: "إن شاء الله حسام موجود، وتجديد عقده أمر سهل مثلما قال جون إدوارد".

ورفض أحمد سليمان المقولة التي انتشرت مؤخرًا على لسان حسام المندوه أمين صندوق النادي بأن الزمالك (يموت)، قائلًا: "مفيش حاجة اسمها الزمالك بيموت، وهذا لن يحدث أبدا، الزمالك نادي كبير بتاريخه وشعبيته وجماهيره".

مباريات الزمالك القادمة بعد نهاية التوقف الدولي:

18 أكتوبر.. ديكيداها الصومالي ضد الزمالك.. ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية

24 أكتوبر.. الزمالك ضد ديكيداها الصومالي.. إياب دور الـ32 من الكونفدرالية

30 أكتوبر.. البنك الأهلي ضد الزمالك.. الدوري المصري

2 نوفمبر.. الزمالك ضد طلائع الجيش.. الدوري المصري

6 نوفمبر.. الزمالك ضد بيراميدز.. نصف نهائي السوبر المصري