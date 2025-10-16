كشف عصام طالبي نائب رئيس نادي اتحاد طنجة، عن التقدم بشكوى ضد نادي الزمالك مستحقات صفقة عبد الحميد معالي.

وانضم عبد الحميد معالي إلى نادي الزمالك، مطلع الموسم الجاري، قادمًا من نادي اتحاد طنجة المغرب.

وقال طالبي في تصريحات خاصة ليلا كورة: "بدأنا إجراءات تقديم شكوى ضد نادي الزمالك، بشأن مستحقات صفقة عبد الحميد معالي، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن طريق محامي النادي".

وأضاف: "صبرنا نفد على الزمالك، لأنه كان من المفترض أن نحصل على قيمة القسط الأول في شهر أغسطس، وفي شهر أكتوبر نحصل على القسط الثاني، لكننا لم نتلق أي رد من الزمالك".

وأتم: "سعينا للتوصل إلى حلول ودية مع الزمالك، لكنهم لم يردوا على مكاتبتنا، لذلك سنسلك الطريق الذي يضمن حقوقنا".

وكان يلا كورة، قد كشف في وقت سابق عن التفاصيل المالية لانضمام معالي إلى نادي الزمالك، حيث تبلغ قيمة الصفقة 500 ألف دولار.

وشارك معالي صاحب الـ19 عامًا في 7 مباربات رفقة الزمالك هذا الموسم، لكنه لم يسجل أو يصنع.