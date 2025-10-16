وجه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، الشكر إلى الجمعية العمومية والجماهير، بعد دورهما خلال الفترة الأخيرة، ويفتح أبوابه أمام الجميع من أجل مستقبل النادي.

بيان الإسماعيلي

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي: "يثمن مجلس الإدارة، الدور الفعال الذي تقوم به الجمعية العمومية للنادي وكذلك جماهيره في كل مكان و يؤكد المجلس أنه يفتح أبوابه أمام الجميع للتكاتف حول مستقبل النادي في مظاهرة حب لكيان عريق يعشقه الجميع بمختلف انتمائاته".

أضاف: "من جانبه أكد مجلس إدارة الإسماعيلي، ترحيبه الكامل بالمبادرة التي أطلقت من قبل بعض أعضاء النادي مؤخرا تحت مسمى (لجنة أدارة أزامات الإسماعيلي)، والتي تستهدف إعلاء مصلحة النادي فوق أي اعتبارات وخلافات شخصية موجها الدعوة للقائمين عليها للاجتماع غدًا الجمعة لتشكيل اللجنة، ووضع أسس عملها طبقا للقانون رقم 71 لسنه 2017 و تعديلاته وقانون 171 لسنة 2025".

اختتم البيان: "وجه مجلس إدارة النادي بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لكل محبي وعشاق الإسماعيلي من أجل مساندة النادي في هذه المرحلة الصعبة، مؤكدًا أنه سيتم فتح الحساب الخاص بسداد الغرامات بشكل فوري، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة واللجنة المختصة في هذا الشأن، وسيقوم مجلس النادي ومحبيه بضخ المساهمات المالية اللازمة لإنهاء أزمة القيد وسداد الغرامات، والجميع سيكون يدًا واحدة في إعادة بناء النادي، ووضعه على الطريق الصحيح، للعودة من جديد إلى أمجاد الدراويش".