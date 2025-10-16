المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

20 55
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

1 0
20:00
الترسانة

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

2 1
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

0 1
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

1 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 1
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الإسماعيلي: نرحب بمبادرة لجنة إدارة الأزمات.. وندعو القائمين عليها للاجتماع

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:31 م 16/10/2025
الإسماعيلي

النادي الإسماعيلي

وجه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، الشكر إلى الجمعية العمومية والجماهير، بعد دورهما خلال الفترة الأخيرة، ويفتح أبوابه أمام الجميع من أجل مستقبل النادي.

بيان الإسماعيلي

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي: "يثمن مجلس الإدارة، الدور الفعال الذي تقوم به الجمعية العمومية للنادي وكذلك جماهيره في كل مكان و يؤكد المجلس أنه يفتح أبوابه أمام الجميع للتكاتف حول مستقبل النادي في مظاهرة حب لكيان عريق يعشقه الجميع بمختلف انتمائاته".

أضاف: "من جانبه أكد مجلس إدارة الإسماعيلي، ترحيبه الكامل بالمبادرة التي أطلقت من قبل بعض أعضاء النادي مؤخرا تحت مسمى (لجنة أدارة أزامات الإسماعيلي)، والتي تستهدف إعلاء مصلحة النادي فوق أي اعتبارات وخلافات شخصية موجها الدعوة للقائمين عليها للاجتماع غدًا الجمعة لتشكيل اللجنة، ووضع أسس عملها طبقا للقانون رقم 71 لسنه 2017 و تعديلاته وقانون 171 لسنة 2025".

اختتم البيان: "وجه مجلس إدارة النادي بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لكل محبي وعشاق الإسماعيلي من أجل مساندة النادي في هذه المرحلة الصعبة، مؤكدًا أنه سيتم فتح الحساب الخاص بسداد الغرامات بشكل فوري، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة واللجنة المختصة في هذا الشأن، وسيقوم مجلس النادي ومحبيه بضخ المساهمات المالية اللازمة لإنهاء أزمة القيد وسداد الغرامات، والجميع سيكون يدًا واحدة في إعادة بناء النادي، ووضعه على الطريق الصحيح، للعودة من جديد إلى أمجاد الدراويش".

مباراة الإسماعيلي القادمة
الإسماعيلي النادي الإسماعيلي لجنة إدارة أزمات الإسماعيلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg