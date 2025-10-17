أوضح كريم وليد "نيدفيد"، لاعب سيراميكا كليوباترا، أن المنافسة على لقب الدوري الممتاز، ستكون بين الأهلي وبيراميدز، كما تحدث عن مستوى عبد الله السعيد، باعتباره قدوة للاعبين في هذا السن.

تصريحات كريم وليد

وقال نيدفيد عبر قناة أون سبورت 1: "أنتوني موديست كان حالة خاصة، انطباعنا عنه أنه قادم من بوروسيا دورتموند، وبالفعل كان مميزًا في التدريبات، لكنه كان بعيد بدنيًا، وكان من الصعب أن يعود لحالته بسبب عامل السن".

أضاف: "كنت أتمنى استمرار رمضان صبحي في الأهلي، وأعتقد لا توجد احتمالية لعودته للفريق مرة أخرى".

تابع: "عبد الله السعيد بمثابة قدوة اللاعبين، يمنحهم الأمل خاصة وأنه في سن الـ40 ولديه استمرارية مميزة، ويركض بصورة دائمة في الملعب".

المنافسة على الدوري

أوضح نيدفيد: "المنافسة على الدوري هذا الموسم ستكون بين الأهلي وبيراميدز، بينما سيتنافس المصري وسيراميكا والزمالك على المركزين الثالث والرابع".

واصل: "أشرف بنشرقي أفضل محترف في الأهلي هذه الفترة، ولم أتوقع انضمام إمام عاشور وأحمد زيزو إلى الأهلي، وخوان بيزيرا يقدم حالة مميزة في الزمالك".

زاد: "ناصر ماهر لم يقدم كل ما لديه مع الزمالك حتى الآن، وهو قد يتأثر بأي أزمة خارجية وتجعله يفقد التركيز، ونعلم أن الفترة الأخيرة تشهد أزمة مالية في النادي تؤثر على كل اللاعبين".

أشار: "إمام عاشور لديه قدرات فنية مميزة، وفارق بصورة مؤثرة في وسط ملعب الأهلي، لكنه يمكنه إحداث الفارق بتمريرة أو تسديدة غير متوقعة".

اختتم تصريحاته: "أتمنى التواجد مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، لكنني أعلم أن الأمر صعبًا، لرغبة حسام حسن في الغلق على الفريق، وعدم ضم لاعبين جدد قبل البطولة".