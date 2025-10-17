المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
وادي دجلة

وادي دجلة

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
21:45
ستراسبورج

ستراسبورج

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
الشباب

الشباب

دوري القسم الثاني-أ
لافيينا أف سي

لافيينا أف سي

- -
15:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كريم وليد: المنافسة على الدوري ستكون بين الأهلي وبيراميدز.. وموديست حالة خاصة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:04 ص 17/10/2025
نيدفيد

كريم وليد نيدفيد لاعب سيراميكا كليوباترا

أوضح كريم وليد "نيدفيد"، لاعب سيراميكا كليوباترا، أن المنافسة على لقب الدوري الممتاز، ستكون بين الأهلي وبيراميدز، كما تحدث عن مستوى عبد الله السعيد، باعتباره قدوة للاعبين في هذا السن.

تصريحات كريم وليد

وقال نيدفيد عبر قناة أون سبورت 1: "أنتوني موديست كان حالة خاصة، انطباعنا عنه أنه قادم من بوروسيا دورتموند، وبالفعل كان مميزًا في التدريبات، لكنه كان بعيد بدنيًا، وكان من الصعب أن يعود لحالته بسبب عامل السن".

أضاف: "كنت أتمنى استمرار رمضان صبحي في الأهلي، وأعتقد لا توجد احتمالية لعودته للفريق مرة أخرى".

تابع: "عبد الله السعيد بمثابة قدوة اللاعبين، يمنحهم الأمل خاصة وأنه في سن الـ40 ولديه استمرارية مميزة، ويركض بصورة دائمة في الملعب".

المنافسة على الدوري

أوضح نيدفيد: "المنافسة على الدوري هذا الموسم ستكون بين الأهلي وبيراميدز، بينما سيتنافس المصري وسيراميكا والزمالك على المركزين الثالث والرابع".

واصل: "أشرف بنشرقي أفضل محترف في الأهلي هذه الفترة، ولم أتوقع انضمام إمام عاشور وأحمد زيزو إلى الأهلي، وخوان بيزيرا يقدم حالة مميزة في الزمالك".

زاد: "ناصر ماهر لم يقدم كل ما لديه مع الزمالك حتى الآن، وهو قد يتأثر بأي أزمة خارجية وتجعله يفقد التركيز، ونعلم أن الفترة الأخيرة تشهد أزمة مالية في النادي تؤثر على كل اللاعبين".

أشار: "إمام عاشور لديه قدرات فنية مميزة، وفارق بصورة مؤثرة في وسط ملعب الأهلي، لكنه يمكنه إحداث الفارق بتمريرة أو تسديدة غير متوقعة".

اختتم تصريحاته: "أتمنى التواجد مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، لكنني أعلم أن الأمر صعبًا، لرغبة حسام حسن في الغلق على الفريق، وعدم ضم لاعبين جدد قبل البطولة".

مباراة سيراميكا كليوباترا القادمة
الزمالك الأهلي عبد الله السعيد رمضان صبحي سيراميكا كليوباترا إمام عاشور ناصر ماهر كريم وليد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg