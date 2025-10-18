البنك الأهلي يضرب الجونة بثلاثية في الدوري المصري

فاز البنك الأهلي بنتيجة 3-0 أمام الجونة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري المصري.

وأقيمت مباراة الجونة والبنك الأهلي، على ستاد خالد بشارة ضمن منافسات الأسبوع الـ 11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح أحمد ياسر ريان التسجيل لـ البنك الأهلي في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، بينما أضاف أسامة فيصل الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وعاد أحمد ريان للتسجيل من جديد للبنك الأهلي في الدقيقة 69 أمام الجونة.

وعاد البنك الأهلي إلى الانتصارات من جديد، بعد التعثر في المباراة الماضية بالخسارة بهدف نظيف أمام المصري البورسعيدي.

وحقق البنك الأهلي الفوز الثالث له في الدوري المصري هذا الموسم، بينما تلقى الجونة الهزيمة الثانية له.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى النقطة 14 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 12 في المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.