أعلن كل من ميلود حمدي، مدرب الإسماعيلي، وعبد الحميد بسيوني مدرب حرس الحدود، تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع الفريقين في الدوري المصري.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره حرس الحدود، على ستاد الإسماعيلية، في تمام الثامنة من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس المرمى: عبد الله جمال

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد عمار - محمد نصر - عبد الله محمد

خط الوسط: محمد سيمر كونتا - عبد الرحمن الدح - إيريك تراوري - محمد خطاري - علي الملواني.

المهاجم: خالد النبريصي.

فيما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حارس المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: محمد الدغيمي - إبراهيم عبد الحكيم - معتز محمد - فوزي الحناوي

خط الوسط: محمد مجلي - محمد أشرف روقا

خط الوسط الهجومي: أحمد نايل - محمود أوكا - أحمد الشيخ

المهاجم: محمد حمدي زكي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد حرس الحدود في المركز الخامس عشر بـ 11 نقطة.