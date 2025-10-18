زوار يلا كورة الكرام، نقدم لكم تغطية لحظة بلحظة لمباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في الدوري المصري.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره حرس الحدود، على ستاد الإسماعيلية، في تمام الثامنة من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري.

أحداث المباراة

وسجل إبراهيم عبد الحكيم هدف حرس الحدود الأول في الدقيقة 16 من ضربة رأسية قوية، عبد كرة عرضية متقنة من فوزي الحناوي من جهة اليسار.

وفي الدقيقة 30 هدد الإسماعيلي مرمى حرس الحدود لأول مرة، حيث أرسل علي الملواني كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ارتقى لها بعد الرحمن الدح بضربة رأسية مرت بمحاداة القائم.

وسجل عبد الله محمد هدف الإسماعيلي الأول في الدقيقة 45، بعد دربكة دفاعية داخل منطقة جزاء حرس الحدود.

وطالب لاعبو الإسماعيلي بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 53، بداعي ارتطام الكرة في محمد الدغيمي لاعب نادي حرس الحدود داخل منطقة الجزاء.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس المرمى: عبد الله جمال

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد عمار - محمد نصر - عبد الله محمد

خط الوسط: محمد سيمر كونتا - عبد الرحمن الدح - إيريك تراوري - محمد خطاري - علي الملواني.

المهاجم: خالد النبريصي.

فيما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حارس المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: محمد الدغيمي - إبراهيم عبد الحكيم - معتز محمد - فوزي الحناوي

خط الوسط: محمد مجلي - محمد أشرف روقا

خط الوسط الهجومي: أحمد نايل - محمود أوكا - أحمد الشيخ

المهاجم: محمد حمدي زكي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد حرس الحدود في المركز الخامس عشر بـ 11 نقطة.