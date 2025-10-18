المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

1 0
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

0 6
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

2 1
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

0 1
19:30
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
روما

روما

0 0
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

2 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الدوري المصري.. الإسماعيلي 2 - 1 حرس الحدود.. مطالب بركلة جزاء

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:45 م 18/10/2025
الإسماعيلي

الإسماعيلي

زوار يلا كورة الكرام، نقدم لكم تغطية لحظة بلحظة لمباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في الدوري المصري.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره حرس الحدود، على ستاد الإسماعيلية، في تمام الثامنة من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري.

أحداث المباراة

وسجل إبراهيم عبد الحكيم هدف حرس الحدود الأول في الدقيقة 16 من ضربة رأسية قوية، عبد كرة عرضية متقنة من فوزي الحناوي من جهة اليسار.

وفي الدقيقة 30 هدد الإسماعيلي مرمى حرس الحدود لأول مرة، حيث أرسل علي الملواني كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ارتقى لها بعد الرحمن الدح بضربة رأسية مرت بمحاداة القائم.

وسجل عبد الله محمد هدف الإسماعيلي الأول في الدقيقة 45، بعد دربكة دفاعية داخل منطقة جزاء حرس الحدود.

وطالب لاعبو الإسماعيلي بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 53، بداعي ارتطام الكرة في محمد الدغيمي لاعب نادي حرس الحدود داخل منطقة الجزاء.

 

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس المرمى: عبد الله جمال

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد عمار - محمد نصر - عبد الله محمد

خط الوسط: محمد سيمر كونتا - عبد الرحمن الدح - إيريك تراوري - محمد خطاري - علي الملواني.

المهاجم: خالد النبريصي.

فيما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حارس المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: محمد الدغيمي - إبراهيم عبد الحكيم - معتز محمد - فوزي الحناوي

خط الوسط: محمد مجلي - محمد أشرف روقا

خط الوسط الهجومي: أحمد نايل - محمود أوكا - أحمد الشيخ

المهاجم: محمد حمدي زكي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد حرس الحدود في المركز الخامس عشر بـ 11 نقطة.

الإسماعيلي الدوري المصري حرس الحدود

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

1 0
نهضة بركان

نهضة بركان

84

خطيرة لنهضة بركان بعد كرة عرضية وتسديدة من داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg