زوار يلا كورة الكرام ننقل لكم متابعة حية لمباراة زد أمام بتروجيت، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه فريق زد نظيره بتروجيت، في إطار منافسات الجولة الـ11 من مباريات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري

يتواجد زد في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 12 نقطة إذ حقق الفريق الفوز خلال 3 مباريات وتعادل في مثلهما وتلقى 4 هزائم.

ويحتل بتروجيت المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، إذ حصد الفريق 14 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمة.