أكد محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أنه لم يكن هناك أزمات بين محمود الخطيب وحسام غالي.

وقرر حسام غالي عدم الترشح في انتخابات الأهلي بعدما قضى فترته الأولى مع محمود الخطيب.

ولم يتم توجيه الشكر إلى غالي على عكس ما حدث مع الأعضاء الذين خروجوا من قائمة الخطيب وهم (محمد شوقي، محمد سراج الدين، مي عاطف، ومهند مجدي).

لا أزمات بين الخطيب وغالي

وقال الدماطي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لم يحدث أي أزمة بين الخطيب وحسام غالي".

وأضاف: "حسام غالي شخص واضح جدًا (إما أبيض أو أسود)، لقد اتخذ قرارا بالابتعاد في الفترة الأخيرة وقد لا يتعلق هذا الأمر بأزمة أو خلافات على طاولة المجلس، وهذا لم يكن سرًا".

وأكمل: "حسام غالي قد يكون غير سعيد بالوضع داخل الأهلي وهذه هي وجهة نظره، وفي النهاية هو قراره".

سبب عدم توجيه الشكر إلى حسام غالي

وبسؤاله عن سبب توجيه الشكر إلى 4 أعضاء دون حسام غالي، رد الدماطي، قائلًا: "الأمر ببساطة أن الأعضاء الأربعة كانوا معنا حتى آخر لحظة، فمثلًا محمد شوقي كان رئيسا لبعثة الأهلي في بوروندي".

وتابع: "حسام غالي بعيد منذ فترة وليس لديه رغبة في البقاء".

صفقة زيزو

في سياق آخر، تحدث الدماطي عن صفقة أحمد سيد زيزو، قائلًا: "لم أكن أعرف أن صفقة زيزو ستتم، كنت أسمع أخبار كثيرة، وكنت سعيدا للغاية بعد ضمه".

واستكمل: "زيزو صفقة مهمة وكان ثاني أفضل لاعب في أفريقيا العام الماضي، لذلك كنت سعيدا بالتعاقد معه".

وواصل: "نحن قمنا ببناء الفريق بشكل صحيح، كنا نتعاقد مع اللاعبين الذين نحتاجهم، انظروا إلى ريال مدريد في 2003 بنى الفريق بشكل خاطئ ولكن (إحنا بنبني صح) وليس مجرد فريق مدجج بالنجوم".