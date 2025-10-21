المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الصدارة وقمة محتملة.. 4 تحديات تنتظر ييس توروب مع الأهلي في 18 يوما

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

12:08 م 21/10/2025
توروب

الأهلي

ينتظر الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي تحديات ومباريات قوية وأخرى حاسمة في أقل من 3 أسابيع.

واجتاز توروب الخطوة الأولى مع الأهلي بعدما فاز على إيجل نوار بطل بوروندي بنتيجة 1-0 في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكانت هذه هي المباراة الأولى لتوروب مع الأهلي بعد تعيينه في منصب المدير الفني خلفا للمدرب المؤقت عماد النحاس.

المهمة الأولى لتوروب.. نسر الأهلي يبدأ رحلة الثالثة عشر بالفوز على إيجل نوار (فيديو)

ضغط المباريات والإصابات

سيكون المدرب الدنماركي أمام اختبار ضغط المباريات قبل فترة التوقف القادمة، حيث سيخوض 6 مباريات في فترة قصيرة (تبدأ من 22 أكتوبر حتى 9 نوفمبر) أي خلال 18 يوما.

وأشار توروب إلى ذلك بعد الفوز على إيجل نوار البوروندي، حيث قال: "سيكون علينا ضغط كبير جدًا خلال الفترة القادمة، وسأتعرف على الفريق أكثر".

وأصبح توروب مطالب بالتعامل مع ضغط المباريات، من خلال التدوير في التشكيلة، خاصة وأن هناك بعض المباريات الصعبة التي تنتظره خلال تلك الفترة.

كما أن الأهلي يعاني من إصابات عضلية في الفترة الأخيرة وكان آخرها ما تعرض له محمد شريف.

ويبدو أن توروب مطالب بالعمل بكل قوة للحد من الإصابات، وتجهيز جميع اللاعبين بدنيًا بشكل جيد بسبب ضغط المباريات.

مباريات الأهلي القادمة:

22 أكتوبر.. الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. الدوري المصري

25 أكتوبر.. الأهلي ضد إيجل نوار.. دوري أبطال أفريقيا

29 أكتوبر.. بتروجيت ضد الأهلي.. الدوري المصري

2 نوفمبر.. الأهلي ضد المصري.. الدوري المصري

6 نوفمبر.. الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. نصف نهائي السوبر المصري

9 نوفمبر.. سيخوض الأهلي إما المباراة النهائية للسوبر أو لقاء تحديد المركز الثالث

الصدارة

يسعى توروب لقيادة الأهلي إلى صدارة الدوري المصري للمرة الأولى هذا الموسم من خلال الفوز الاتحاد السكندري.

ويستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري في الخامسة مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

ولا بديل أمام المارد الأحمر سوى الفوز وحصد الثلاث نقاط للانقضاض على صدارة الدوري لأول مرة هذا الموسم.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بينما يتصدر سيراميكا كليوباترا مؤقتا بـ20 نقطة.

وهو ما يعني أن فوز الأهلي ضد الاتحاد السكندري سيقوده إلى صدارة المسابقة المحلية.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

التأهل إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا

هناك تحد آخر أمام جهاز توروب وهو حسم التأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووضع الأهلي قدما في المجموعات بعدما انتصر على إيجل نوار في عقر داره بنتيجة 1-0 بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وستقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم السبت المقبل الموافق 25 أكتوبر.

السوبر المصري

من التحديات المنتظرة للدنماركي ييس توروب خلال الـ18 يوما القادمة هو خوضه لبطولة السوبر المصري في شهر نوفمبر بالإمارات.

ويبدأ السوبر بمباراة نصف النهائي التي ستجمع بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وحال فوز فريق ييس توروب، سيضرب موعدا مع الفائز من لقاء الزمالك وبيراميدز.

بينما إذا خسر الأهلي أمام سيراميكا، سيلعب على المركز الثالث أمام الخاسر بين بيراميدز والزمالك.

وبالتالي من الوارد أن يخوض ييس توروب القمة الأولى له مع الأهلي ضد الزمالك يوم 9 نوفمبر إما على لقب السوبر أو المركز الثالث.

والحالة الوحيدة التي قد لا يخوض فيها توروب مباراة القمة عندما يخسر الأهلي ويفوز الزمالك في نصف النهائي، وفي هذه الحالة سيخوض المارد الأحمر مباراة المركز الثالث ضد بيراميدز.

مباراة الأهلي القادمة
الاهلي الاتحاد السكندري ترتيب الدوري المصري ييس توروب مباريات الأهلي القادمة موعد مباراه الاهلي والاتحاد السكندري

