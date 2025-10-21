المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إبراهيم العامري: وجودي في قائمة الخطيب شرف كبير ومسؤولية لاستكمال مسيرة والدي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:27 م 21/10/2025
الأهلي

الأهلي

أكد إبراهيم العامري، المرشح ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي المقبلة، أن تواجده في القائمة يمثل له شرفًا كبيرًا وفرصة مهمة لاستكمال مسيرة والده الراحل الوزير العامري فاروق، مشيرًا إلى أن الخطيب يُعد قيمة وقامة كبيرة، وله مكانة خاصة في قلبه لما يجمعه من علاقة وطيدة بوالده الراحل.

وقال العامري في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي: "الخطيب بالنسبة لي بمثابة الأب، وأتمنى أن أكون خير ممثل لعائلة العامري التي تمتلك تاريخًا طويلاً في خدمة الأهلي."

وأوضح العامري أنه عاصر والده في مختلف مراحل عمله داخل القلعة الحمراء، وتشبع منه بمبادئ النادي وقيمه، مؤكدًا أنه تعلم منه كيفية التعامل مع متطلبات الأعضاء والجماهير. وأضاف: "أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وأن أكمل ما بدأه والدي، وأن أكون عند حسن ظن الجمعية العمومية".

وتحدث المرشح الشاب عن قوة قائمة الخطيب قائلاً إنها تضم أسماء كبيرة لها خبرات طويلة في العمل الإداري داخل النادي، مؤكدًا أن وجوده بينهم شرف ومسؤولية كبيرة، وفرصة لاكتساب الخبرات. وأشار إلى أن القائمة قامت بجولات وندوات ناجحة، وشهدت تفاعلًا إيجابيًا من أعضاء الجمعية العمومية الذين أبدوا ثقتهم وتقديرهم الكبير للقائمة وبرنامجها.

واختتم العامري تصريحاته برسالة لأعضاء الجمعية العمومية قائلاً: "النادي الأهلي بيتنا الكبير، وحضور الجمعية العمومية واجب على كل عضو، فهو يوم استثنائي يجمع عائلة الأهلي كلها. ننتظركم يوم 31 أكتوبر للمشاركة في اختيار المجلس الجديد، لأننا معًا كتبنا التاريخ، ومعًا سنصنع المستقبل".

الأهلي الخطيب العامري

