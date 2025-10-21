تعالت ابتسامة أحمد خطاب، المدير الفني لنادي فاركو، مصحوبة بتعجب بعد أن استقبلت شباك فريقه هدفًا غريبًا خلال مباراة بيراميدز، التي تجري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه فريق بيراميدز نظيره فاركو، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب 30 يونيو معقل السماوي.

هدف غريب يسكن شباك فاركو

نجح مصطفى فتحي، لاعب نادي بيراميدز، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه أمام فاركو، ليعزز من تقدم السماوي في المباراة التي تجري بالدوري الممتاز بالدقيقة 57.

وجاء الهدف بعد أن وجه مصطفى فتحي رأسية ضعيفة، مرت من بين قفازات حارس مرمى نادي فاركو محمد سعيد شيكا بغرابة وسط تعجب من الجميع.

وأخفق شيكا في التصدي للكرة أو السيطرة عليها، لتسكن في مرماه بشكل غريب وضع الجميع في حالة من التعجب.

كان قد وضع فيستون ماييلي فريق بيراميدز في المقدمة بالدقيقة 23، بعد أن نجح الكونغولي في ترجمة تمريرة الشيبي إلى هدف بلمسة فنية متقنة.