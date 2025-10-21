المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

1 0
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

- -
22:00
نابولي

نابولي

هدف لا يتكرر كثيرًا.. بيراميدز يهز شباك فاركو بطريقة غريبة (فيديو)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:39 م 21/10/2025
احتفال مصطفى فتحي ومحمد الشيبي

مصطفى فتحي

تعالت ابتسامة أحمد خطاب، المدير الفني لنادي فاركو، مصحوبة بتعجب بعد أن استقبلت شباك فريقه هدفًا غريبًا خلال مباراة بيراميدز، التي تجري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه فريق بيراميدز نظيره فاركو، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب 30 يونيو معقل السماوي.

هدف غريب يسكن شباك فاركو

نجح مصطفى فتحي، لاعب نادي بيراميدز، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه أمام فاركو، ليعزز من تقدم السماوي في المباراة التي تجري بالدوري الممتاز بالدقيقة 57.

وجاء الهدف بعد أن وجه مصطفى فتحي رأسية ضعيفة، مرت من بين قفازات حارس مرمى نادي فاركو محمد سعيد شيكا بغرابة وسط تعجب من الجميع.

وأخفق شيكا في التصدي للكرة أو السيطرة عليها، لتسكن في مرماه بشكل غريب وضع الجميع في حالة من التعجب.

كان قد وضع فيستون ماييلي فريق بيراميدز في المقدمة بالدقيقة 23، بعد أن نجح الكونغولي في ترجمة تمريرة الشيبي إلى هدف بلمسة فنية متقنة.

مباراة بيراميدز القادمة
الدوري المصري مصطفى فتحي فاركو بيراميدز

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

