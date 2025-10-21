أعلن نادي الزمالك، مساء اليوم، عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية الخاصة المقرر للتصويت على قانون وزارة الشباب والرياضة رقم 171 لعام 2025، وذلك وفقًا لما أعلنه المستشار منتصر عبد العال، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس الهيئة القضائية المشرفة على الاجتماع.

لماذا فشل اجتماع الجمعية العمومية الخاصة؟

وأكد المستشار منتصر عبد العال أن الاجتماع لم يكتمل نصابه القانوني، حيث كان من المفترض حضور 4000 عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق التصويت، في حين بلغ عدد الحضور الفعلي 898 عضوًا فقط.

وأوضح رئيس الهيئة القضائية أن اللجنة المشرفة التزمت بكافة الإجراءات القانونية المنظمة لعملية التصويت، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية الخاصة تعتبر لاغية بسبب عدم اكتمال العدد المطلوب لانعقادها بشكل قانوني.

أحمد سليمان يجيب.. هل يفاوض الزمالك أليو ديانج؟

وضمت اللجنة القضائية المشرفة على الاجتماع كلًا من:

المستشار ماجد أبو بكر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

المستشار محمد صلاح، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

الدكتور محمد الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

الدكتور إيهاب الفاوي، وكيل وزارة الشباب والرياضة

الدكتور إبراهيم عبد الرازق، مدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة

محمد ربيع، منسق وزارة الشباب والرياضة

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لديكيداها الصومالي