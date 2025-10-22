المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"جراديشار المهاجم الوحيد".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد في الدوري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:40 م 21/10/2025
الأهلي

الأهلي - صورة أرشيفية

أعلن الدنماركي ييس توروب، مدرب النادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع الاتحاد السكندري مساء الغد الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب محمد شريف بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة إيجل نوار البوروندي الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا.

وضمت القائمة كلا من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير.

في الدفاع: ياسين مرعي، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، محمد شكري، مصطفى العش، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا.

في الوسط: محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، أحمد عبد القادر، مروان عطية، أشرف بنشرقي، محمد ‏مجدي أفشة، أليو ديانج، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر.

في الهجوم: نيتس جراديشار.

الأهلي يدخل هذه المباراة محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط فقط.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعد التألق في أخر 4 مباريات لبطولة الدوري أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0، ثم الفوز على حرس الحدود بنتيجة 3-2، والانتصار أمام الزمالك بنتيجة 2-1، وبعدها الفوز على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الاتحاد الدوري المصري توروب

