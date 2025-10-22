المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري الممتاز.. المصري 0-0 سموحة.. بداية المباراة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:13 م 22/10/2025
المصري

المصري البورسعيدي - صورة أرشيفية

زوار موقع "يلا كورة" الكرام، نقدم لكم تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة المصري وسموحة في الدوري.

ويستضيف المصري نظيره سموحة على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى لتحقيق الفوز في الدوري بعدما انتصر في الجولة الماضية على البنك الأهلي بنتيجة 1-0، أما سموحة فانتصر في الجولة الماضية أيضا على الإسماعيلي بنتيجة 2-0.

تشكيل الفريقين

تشكيل المصري: "محمود حمدي، ميدو جابر، عمرو سعداوي، كريم العراقي، محمد هاشم، أحمد القرموطي، موجيشا، عمر الساعي، خالد صبحي، محمود حمادة، كينجسلي إيدوو".

على مقاعد البدلاء: "محمد شحاتة، أحمد منصور، صلاح محسن، منذر طمين، عبد الرحيم دغموم، أحمد عيد، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، عبد الوهاب نادر".

تشكيل سموحة: "أحمد ميهوب، هشام حافظ، محمد دبش، عبد الرحمن عامر، عمرو السيسي، سمير فكري، سامادو، بادجي، صامويل أمادي، محمد رجب، أحمد فوزي".

على مقاعد البدلاء: "الهاني سليمان، حسام أشرف، خالد الغندور، شريف رضا، محمد سعيد مكرونة، محمد مصطفى ميدو، أحمد خالد، الحبيب أحمد حسن، عبده يحيى".

ترتيب الفريقين

المصري يدخل هذه المباراة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

تفاصيل المباراة

مباراة المصري القادمة
المصري الدوري المصري سموحة

أخبار تهمك

