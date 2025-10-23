المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
باناثينايكوس

باناثينايكوس

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
نيس

نيس

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
شتورم جراتس

شتورم جراتس

الدوري الأوروبي
فرايبورج

فرايبورج

- -
22:00
أوتريخت

أوتريخت

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
22:00
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أزمة مستمرة لمسها توروب.. الأهلي يسجل ثاني أسوأ انطلاقة خلال 25 عامًا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

06:05 م 23/10/2025
الأهلي

النادي الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الانتصار الأول تحت قيادة الدنماركي ييس توروب، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي تمكن من الفوز على الاتحاد السكندري (2-1)، في مباراة أقيمت مساء أمس الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة 11 من الدوري.

أزمة مستمرة

رغم انتصار الأهلي، إلا أن الأزمة المستعصية منذ بداية الموسم الحالي، لا تزال مستمرة، ألا وهي استقبال الأهداف، في ظل سوء تمركز خط الدفاع.

الأهلي بعد استقبل هدفًا أمام الاتحاد السكندري، أصبح إجمالي الأهداف التي سكنت شباكه حتى الآن، بعدما خاض 10 مباريات في الدوري، هو 12.

وهو معدل صعب للغاية لفريق بحجم الأهلي، لديه لاعبين على مستوى عالٍ، بالإضافة لكونه أحد المنافسين على اللقب، وإن كان الموسم لا يزال في مراحله الأولى.

أين يقع الأهلي منذ الألفية؟

الأهلي باستقباله 12 هدفًا في المباريات التي خاضها في الدوري حتى الآن، أصبح ضمن أسوء الانطلاقات الدفاعية للفريق منذ بداية الألفية على مدار المسابقة المحلية.

حيث إنها ليست الانطلاقة الأسوء، لكنها ليست بعيدة بفارق كبير، حيث إن أسوء بداية دفاعية للمارد الأحمر، ترجع إلى موسم 03-04، عندما استقبل الأهلي 13 هدفًا بعد 10 مباريات.

ثم تأتي مباشرة انطلاقة الأهلي للموسم الحالي، في المرتبة الثانية باستقبال 12 هدفًا، ويليها موسمي 18-19 و14-15، بعدما استقبل 10 أهداف بعد 10 مباريات.

الأهلي بدأ موسمه مع الإسباني خوسيه ريبيرو، ثم تولى عماد النحاس لفترة مؤقتة، والآن وصلت القيادة إلى الدنماركي ييس توروب، الذي أكد في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الاتحاد، أن هناك أزمة على مستوى الدفاع، ويجب حلها من أجل حصد البطولات.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري النادي الأهلي ييس توروب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg