كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

بالمواعيد والملاعب.. مباريات الجولة 12 من الدوري المصري

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

09:22 م 24/10/2025
كرة الدوري المصري

الدوري المصري

تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، لتترقب الأندية وجماهيرها الجولة الجديدة.

وتنطلق الجولة 12 من منافسات الدوري المصري الممتاز 2025-2026 غدا السبت، بعد 3 أيام منه نهاية الجولة الماضية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط الموسم الماضي، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويتبقى فريق واحد بلا مباراة في كل أسبوع.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز بالمواعيد والملاعب.

جدول مباريات الجولة 12 من الدوري المصري

السبت 25 أكتوبر 2025

حرس الحدود × غزل المحلة - 5 مساء - استاد الكلية الحربية

مودرن سبورت × المقاولون العرب - 8 مساء - استاد السلام

الأحد 26 أكتوبر 2025

كهربا الإسماعيلية × سيراميكا كليوباترا - 5 مساء - استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية

طلائع الجيش × زد - 8 مساء - استاد جهاز الرياضة العسكري

فاركو × الإسماعيلي - 8 مساء - استاد برج العرب

الإثنين 27 أكتوبر 2025

سموحة × الجونة - 5 مساء - استاد برج العرب

الاتحاد السكندري × وادي دجلة - 8 مساء - استاد الإسكندرية

الأربعاء 29 أكتوبر 2025

بتروجيت × الأهلي - 8 مساء - استاد الكلية الحربية

الخميس 30 أكتوبر 2025

البنك الأهلي × الزمالك - 8 مساء - استاد القاهرة

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري من هنا

الزمالك الأهلي الدوري المصري

