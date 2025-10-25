المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مصدر ليلا كورة: محمد السيد لم يوقع لأي نادٍ.. ورغبته الأولى هي الاحتراف

محمد خيري

كتب - محمد خيري

02:03 م 25/10/2025
محمد السيد

محمد السيد لاعب الزمالك

أكد مصدر مقرب من محمد السيد لاعب خط وسط نادي الزمالك، أنه لم يوقع لأي نادٍ حتى الآن، مشيراً إلى أن رغبته الأولى هي الاحتراف.

وشهدت مباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي، التي أُقيمت أمس الجمعة على ملعب ستاد السلام، في إياب دور 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حالة من الغضب الجماهيري تجاه لاعب الفريق الشاب محمد السيد.

وشنت جماهير الزمالك، هجومًا حادًا على محمد السيد، اعتراضًا على وجوده في التشكيل الأساسي.

ويأتي الهجوم الجماهيري على محمد السيد، بسبب المماطلة في تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

محمد السيد لم يوقع لأي نادٍ

وقال مصدر مقرب من محمد السيد في تصريحات خاصة ليلا كورة: "اللاعب لم يوقع لأي نادي حتى الآن ورغبته الأولى هي الاحتراف ولن يلعب في مصر سوى للزمالك".

وأتم المصدر تصريحاته: "نادي الزمالك لم يعقد مع محمد السيد أي جلسة تفاوض رسمية لتجديد عقده، وننتظر ما سيحدث في الأيام المقبلة".

وينتهي عقد محمد السيد مع الزمالك بنهاية الموسم ويمكنه الاتفاق والتوقيع لأي نادٍ بداية من شهر يناير المقبل.

طالع أيضاً: هجوم جماهير الزمالك ودفاع فيريرا ودعم بانزا.. تفاصيل ليلة الغضب على محمد السيد

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري محمد السيد

