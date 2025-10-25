أكد مصدر مقرب من محمد السيد لاعب خط وسط نادي الزمالك، أنه لم يوقع لأي نادٍ حتى الآن، مشيراً إلى أن رغبته الأولى هي الاحتراف.

وشهدت مباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي، التي أُقيمت أمس الجمعة على ملعب ستاد السلام، في إياب دور 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حالة من الغضب الجماهيري تجاه لاعب الفريق الشاب محمد السيد.

وشنت جماهير الزمالك، هجومًا حادًا على محمد السيد، اعتراضًا على وجوده في التشكيل الأساسي.

ويأتي الهجوم الجماهيري على محمد السيد، بسبب المماطلة في تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

محمد السيد لم يوقع لأي نادٍ

وقال مصدر مقرب من محمد السيد في تصريحات خاصة ليلا كورة: "اللاعب لم يوقع لأي نادي حتى الآن ورغبته الأولى هي الاحتراف ولن يلعب في مصر سوى للزمالك".

وأتم المصدر تصريحاته: "نادي الزمالك لم يعقد مع محمد السيد أي جلسة تفاوض رسمية لتجديد عقده، وننتظر ما سيحدث في الأيام المقبلة".

وينتهي عقد محمد السيد مع الزمالك بنهاية الموسم ويمكنه الاتفاق والتوقيع لأي نادٍ بداية من شهر يناير المقبل.

