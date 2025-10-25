تحدث محمد الدماطي، المرشح على مقعد العضوية في انتخابات النادي الأهلي، عن أهداف مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة، قبل انتخاب الدورة الجديدة 2025-2029.

وتحضر الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، لانتخاب مجلس إدارة جديد، المقرر انعقادها نهاية شهر أكتوبر الجاري، يوم 31، في مقر النادي.

وقال الدماطي: "أنا أهلاوي من الدرجة الأولى، واعتدت تشجيع الأهلي من المدرجات، وتواجدي في قائمة الخطيب للمرة الثالثة ‏فرصة لاستكمال ما بدأناه في العمل".

أضاف: "هدفنا الأساسي خلال الفترة القادمة هو التنمية والاستثمار، وهو ملف يمثل أولوية قصوى بسبب زيادة مصروفات الفرق ‏الرياضية والجوانب الخدمية، وهو ما يتطلب التحرك في اتجاهات عديدة لتوفير هذه المتطلبات، اسم النادي الأهلي كبير وكل ‏من ينتمي له يستحق".

واصل: "منظومة الأهلي تشبه الهرم الذي تتشكل قاعدته العريضة من جماهير النادي وفي المنتصف أعضاء الجمعية العمومية وفي ‏القمة يأتي مجلس الإدارة الممثل من الأعضاء ليلبي طموحات الجميع".

أشار: "اهتمامنا بلا حدود بالبطولات والمنشآت والفرق الرياضية واستكمال الطفرة الانشائية وكذلك حلم استاد الأهلي الذي نسعى ‏لافتتاحه خلال الدورة القادمة وهو يمثل الحلم الأكبر لنا جميعا سواء كمسئولين أو أعضاء أو جماهير".

اختتم تصريحاته: "سيتم توزيع الملفات على الجميع والكل داخل القائمة سوف يتعاون من أجل نجاح خطة المجلس بالكامل، لأن النجاح ينسب ‏للجميع، بعد وفاة العامري فاروق -رحمة الله عليه- كان هناك إمكانية تصعيد خالد مرتجي وهو يستحق وقد شاهدنا ‏منه إنكار للذات، سواء في دورة 2017 أو الدورة الحالية وهو أمر معتاد في الأهلي لأننا نتسابق لخدمة النادي من ‏أي موقع وبعيدا عن المناصب، كل المجالس خدمت النادي عن انتماء كبير وهناك المواقف العديدة التي تعكس هذا المفهوم ‏داخل الأهلي".‏