تحدث محمد الدماطي، المرشح على مقعد العضوية في انتخابات النادي الأهلي، عن أهداف مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة، قبل انتخاب الدورة الجديدة 2025-2029.
وتحضر الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، لانتخاب مجلس إدارة جديد، المقرر انعقادها نهاية شهر أكتوبر الجاري، يوم 31، في مقر النادي.
وقال الدماطي: "أنا أهلاوي من الدرجة الأولى، واعتدت تشجيع الأهلي من المدرجات، وتواجدي في قائمة الخطيب للمرة الثالثة فرصة لاستكمال ما بدأناه في العمل".
أضاف: "هدفنا الأساسي خلال الفترة القادمة هو التنمية والاستثمار، وهو ملف يمثل أولوية قصوى بسبب زيادة مصروفات الفرق الرياضية والجوانب الخدمية، وهو ما يتطلب التحرك في اتجاهات عديدة لتوفير هذه المتطلبات، اسم النادي الأهلي كبير وكل من ينتمي له يستحق".
واصل: "منظومة الأهلي تشبه الهرم الذي تتشكل قاعدته العريضة من جماهير النادي وفي المنتصف أعضاء الجمعية العمومية وفي القمة يأتي مجلس الإدارة الممثل من الأعضاء ليلبي طموحات الجميع".
أشار: "اهتمامنا بلا حدود بالبطولات والمنشآت والفرق الرياضية واستكمال الطفرة الانشائية وكذلك حلم استاد الأهلي الذي نسعى لافتتاحه خلال الدورة القادمة وهو يمثل الحلم الأكبر لنا جميعا سواء كمسئولين أو أعضاء أو جماهير".
اختتم تصريحاته: "سيتم توزيع الملفات على الجميع والكل داخل القائمة سوف يتعاون من أجل نجاح خطة المجلس بالكامل، لأن النجاح ينسب للجميع، بعد وفاة العامري فاروق -رحمة الله عليه- كان هناك إمكانية تصعيد خالد مرتجي وهو يستحق وقد شاهدنا منه إنكار للذات، سواء في دورة 2017 أو الدورة الحالية وهو أمر معتاد في الأهلي لأننا نتسابق لخدمة النادي من أي موقع وبعيدا عن المناصب، كل المجالس خدمت النادي عن انتماء كبير وهناك المواقف العديدة التي تعكس هذا المفهوم داخل الأهلي".