كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

1 0
20:00
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

4 2
19:30
برايتون

برايتون

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

3 1
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 2
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
لانس

لانس

- -
22:05
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 3
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الكرة لا تدخل الشباك.. المقاولون يهدر أغرب فرص الدوري أمام مودرن سبورت (فيديو)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:06 م 25/10/2025
مودرن سبورت ضد المقاولون

مودرن سبورت ضد المقاولون

شهدت مباراة مودرن سبورت والمقاولون العرب في مسابقة الدوري المصري الممتاز، اليوم السبت، أحد أغرب الفرص الضائعة.

وتقام مباراة مودرن سبورت ضد المقاولون العرب، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الممتاز.

وأهدر المقاولون فرصة بـ"3 أرواح" في الدقيقة 38، حيث بدأت بتسديدة أحمد سالم ولكن اصطدمت في القائم الأيسر ثم الأيمن في مشهد أشبه (بالبينج بونج).

وارتدت مرة ثالثة أمام مهاجم المقاولون تشارلز الذي سدد بقوة ولكن وضع مدافع مودرن سبورت قدمه أمام الكرة، لتخرج إلى ركلة ركنية.

وما زال التعادل السلبي مسيطر على نتيجة مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري  من هنا


 

الدوري المصري المقاولون العرب مودرن سبورت ترتيب الدوري المصري

ما قبل المباراة
برينتفورد

برينتفورد

- -
ليفربول

ليفربول

3

يحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 نقطة، جمعها من 5 انتصارات مقابل ثلاث هزائم، ولم يتعادل حتى الآن في أي مباراة.

تفاصيل المباراة
مباشر
الأهلي

الأهلي

1 0
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

90

تسديدة من لاعب أيجل نوار من خارج منطقة الجزاء ذهبت بعيدة عن مرمى مصطفى شوبير إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
