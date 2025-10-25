مودرن سبورت ضد المقاولون

شهدت مباراة مودرن سبورت والمقاولون العرب في مسابقة الدوري المصري الممتاز، اليوم السبت، أحد أغرب الفرص الضائعة.

وتقام مباراة مودرن سبورت ضد المقاولون العرب، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الممتاز.

وأهدر المقاولون فرصة بـ"3 أرواح" في الدقيقة 38، حيث بدأت بتسديدة أحمد سالم ولكن اصطدمت في القائم الأيسر ثم الأيمن في مشهد أشبه (بالبينج بونج).

وارتدت مرة ثالثة أمام مهاجم المقاولون تشارلز الذي سدد بقوة ولكن وضع مدافع مودرن سبورت قدمه أمام الكرة، لتخرج إلى ركلة ركنية.

وما زال التعادل السلبي مسيطر على نتيجة مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت.

"هجمة بـ 9 أرواح" 👌



القائمان ومدافع مودرن سبورت يقفون أمام تسجيل المقاولون العرب هدف التقدم ✋ pic.twitter.com/UWoeCwiqaR — ON Sport (@ONTimeSports) October 25, 2025



