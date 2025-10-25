المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
18:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
17:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
21:00
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:45
يوفنتوس

يوفنتوس

اتفاق بين أبو ريدة وصبحي على إنشاء 6 مراكز لاكتشاف الموهوبين

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

11:53 م 25/10/2025
هاني أبو ريدة وأشرف صبحي

أشرف صبحي وهاني أبو ريدة

اتفق هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على إنشاء ستة مراكز رياضية في عدد من محافظات مصر، على غرار مشروع "الهدف".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، مساء السبت، إن الاتفاق تضمن إنشاء ستة مراكز في مناطق: سيناء، الصعيد، الدلتا، شمال مصر، ومنطقة قناة السويس.

كما شمل الاتفاق اختيار 27 مركز شباب في كل محافظة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.

وشهد مقر اتحاد الكرة اجتماعًا ضم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وهاني أبو ريدة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى اللجنة الفنية، وذلك لمناقشة خطط وبرامج الاتحاد المستقبلية.

وتركّزت الجلسة على مناقشة البرامج الخاصة بتطوير المواهب والكوادر المصرية على مستوى اللاعبين والمدربين والحكام.

اتحاد الكرة أشرف صبحي وزارة الرياضة هاني أبو ريدة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

