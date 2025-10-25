اتفق هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على إنشاء ستة مراكز رياضية في عدد من محافظات مصر، على غرار مشروع "الهدف".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، مساء السبت، إن الاتفاق تضمن إنشاء ستة مراكز في مناطق: سيناء، الصعيد، الدلتا، شمال مصر، ومنطقة قناة السويس.

كما شمل الاتفاق اختيار 27 مركز شباب في كل محافظة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.

وشهد مقر اتحاد الكرة اجتماعًا ضم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وهاني أبو ريدة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى اللجنة الفنية، وذلك لمناقشة خطط وبرامج الاتحاد المستقبلية.

وتركّزت الجلسة على مناقشة البرامج الخاصة بتطوير المواهب والكوادر المصرية على مستوى اللاعبين والمدربين والحكام.