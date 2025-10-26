المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
18:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
17:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
21:00
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر ليلا كورة: استبعاد شوقي غريب من تدريب المنتخب الأولمبي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:01 ص 26/10/2025
هاني أبو ريدة وأشرف صبحي

هاني أبو ريدة وأشرف صبحي

اتفق هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على استبعاد شوقي غريب من اختيارات تدريب المنتخب الأولمبي.

وبدأ اتحاد الكرة في البحث عن مدير فني جديد، لقيادة المنتخب الأولمبي، استعدادًا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وتقدم أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب الشباب، باستقالته من تدريب المنتخب عقب الفشل في بطولة كأس العالم للشباب، حيث كان من المفترض أن يُعد المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وعلم يلا كورة، أن هاني أبو ريدة، اتفق مع أشرف صبحي على عدم قدوم شوقي غريب لتدريب المنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة.

وكانت بعض الأنباء الصحفية، قد ذكرت في وقت سابق، أن شوقي غريب أحد المرشحين لتدريب المنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة.

وكان شوقي غريب قد قاد المنتخب الأولمبي للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد حصل على لقب بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا في 2019.

واجتمع أبو ريدة، رفقة أشرف صبحي مساء اليوم في مشروع الهدف، لوضع خطة تطوير الكرة المصرية.

 

هاني أبو ريدة شوقي غريب المنتخب الأولمبي أشرف صبحي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg