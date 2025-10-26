اتفق هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على استبعاد شوقي غريب من اختيارات تدريب المنتخب الأولمبي.

وبدأ اتحاد الكرة في البحث عن مدير فني جديد، لقيادة المنتخب الأولمبي، استعدادًا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وتقدم أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب الشباب، باستقالته من تدريب المنتخب عقب الفشل في بطولة كأس العالم للشباب، حيث كان من المفترض أن يُعد المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وعلم يلا كورة، أن هاني أبو ريدة، اتفق مع أشرف صبحي على عدم قدوم شوقي غريب لتدريب المنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة.

وكانت بعض الأنباء الصحفية، قد ذكرت في وقت سابق، أن شوقي غريب أحد المرشحين لتدريب المنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة.

وكان شوقي غريب قد قاد المنتخب الأولمبي للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد حصل على لقب بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا في 2019.

واجتمع أبو ريدة، رفقة أشرف صبحي مساء اليوم في مشروع الهدف، لوضع خطة تطوير الكرة المصرية.