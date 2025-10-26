زوار موقع "يلا كورة" الكرام نقدم لكم تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة كهرباء الإسماعيلية وسيراميكا كليوباترا في الدوري.

ويلعب كهرباء الإسماعيلية مع سيراميكا مساء اليوم الأحد، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

سيراميكا كليوباترا يدخل هذه المباراة محتلا وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ19 برصيد 8 نقاط.

تشكيل الفريقين

سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد صادق - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - أيمن موكا - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: "محمد كوكو- چاستيس آرثر - أحمد هاني - محمد رضا - كريم نيدفيد - حسين السيد - عمرو قلاوة - عمر الجزار - أحمد سمير".

تشكيل كهرباء الإسماعيلية

حراسة المرمى: محمد هجرس

خط الدفاع: سيف الخشاب - محمد ياسين - كريم يحيى - حسن الشاذلي

خط الوسط: أحمد حمزاوي - ماجد هاني - محمد أوناجم - إسلام عبد النعيم - يوسف جلال

الهجوم: محمد شيكا

مقاعد البدلاء: علي الجابري - محمد أوسام - عبد الفتاح تاحا - سيف العجوز - محمد فاروق - علي سليمان - عبد الله مارادونا - كريم أشرف - مصطفى كشري.

تفاصيل المباراة