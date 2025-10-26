حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزًا ثمينًا على حساب كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد في لقاء جاء ضمن الأسبوع الـ12 من منافسات الدوري نسخة موسم 2025-2026.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق محمد ياسين لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية عندما سجل في مرماه بالخطأ في الدقيقة (57).

وارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 23 نقطة ليعود إلى صدارة الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي والذي خاض 10 مباريات.

في المقابل، توقف رصيد كهرباء الإسماعيلية عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر.

ومن المقرر أن يلعب سيراميكا كليوباترا مباراته المقبلة ضد بتروجيت يوم الأحد (2 نوفمبر)، في المقابل يلعب كهرباء الإسماعيلية ضد الإسماعيلي السبت (1 نوفمبر).