كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 1
18:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

1 0
17:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

0 1
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
21:00
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:45
يوفنتوس

يوفنتوس

سيراميكا كليوباترا يعود لصدارة الدوري بالفوز على كهرباء الإسماعيلية

محمد همام

كتب - محمد همام

04:49 م 26/10/2025
سيراميكا

سيراميكا كليوباترا - صورة أرشيفية

حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزًا ثمينًا على حساب كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد في لقاء جاء ضمن الأسبوع الـ12 من منافسات الدوري نسخة موسم 2025-2026.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق محمد ياسين لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية عندما سجل في مرماه بالخطأ في الدقيقة (57).

وارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 23 نقطة ليعود إلى صدارة الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي والذي خاض 10 مباريات.

في المقابل، توقف رصيد كهرباء الإسماعيلية عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر.

ومن المقرر أن يلعب سيراميكا كليوباترا مباراته المقبلة ضد بتروجيت يوم الأحد (2 نوفمبر)، في المقابل يلعب كهرباء الإسماعيلية ضد الإسماعيلي السبت (1 نوفمبر).

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا كهرباء الإسماعيلية

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

مباشر
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

0 1
بيراميدز

بيراميدز

60

مرور ساعة كاملة على المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

2 1
برشلونة

برشلونة

53

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على برشلونة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
