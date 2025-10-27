المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الجونة

الجونة

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
23:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين
الباطن

الباطن

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جدول مباريات اليوم.. مواجهتان في الدوري المصري وأتلتيكو مدريد يصطدم بريال بيتيس

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:54 ص 27/10/2025
مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس

مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس - صورة أرشيفية

يشهد اليوم الإثنين، الموافق 27 أكتوبر الجاري، إقامة العديد من المباريات في الدوري المصري، بالإضافة إلى الدوري الإسباني وكذلك مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين. 

ويلتقي نادي سموحة مع نظيره الجونة، بينما يواجه الاتحاد السكندري فريق وادي دجلة.

ويشهد الدوري الإسباني صدامًا قويًا، حين يواجه أتلتيكو مدريد اختبارًا صعبًا بحلوله ضيفًا على منافسه ريال بيتيس.

لمعرفة جدول مباريات اليوم كاملًا اضغط هنا

وإليكم أبرز مباريات اليوم:

الدوري المصري

سموحة × الجونة – الخامسة مساءً – أون سبورت 2.

الاتحاد السكندري × وادي دجلة – الثامنة مساءً – أون سبورت 1.

 

الدوري الإسباني

ريال بيتيس × أتلتيكو مدريد – الحادية عشر مساءً – بي إن سبورت HD3.

 

كأس خادم الحرمين الشريفين

الباطن × أهلي جدة – التاسعة مساءً – قناة ثمانية 1.

اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد
أخبار إحصائيات
الدوري المصري الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg