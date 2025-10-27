يشهد اليوم الإثنين، الموافق 27 أكتوبر الجاري، إقامة العديد من المباريات في الدوري المصري، بالإضافة إلى الدوري الإسباني وكذلك مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلتقي نادي سموحة مع نظيره الجونة، بينما يواجه الاتحاد السكندري فريق وادي دجلة.

ويشهد الدوري الإسباني صدامًا قويًا، حين يواجه أتلتيكو مدريد اختبارًا صعبًا بحلوله ضيفًا على منافسه ريال بيتيس.

وإليكم أبرز مباريات اليوم:

الدوري المصري

سموحة × الجونة – الخامسة مساءً – أون سبورت 2.

الاتحاد السكندري × وادي دجلة – الثامنة مساءً – أون سبورت 1.

الدوري الإسباني

ريال بيتيس × أتلتيكو مدريد – الحادية عشر مساءً – بي إن سبورت HD3.

كأس خادم الحرمين الشريفين

الباطن × أهلي جدة – التاسعة مساءً – قناة ثمانية 1.