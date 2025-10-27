المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
وكيل الجزيري: لم يفكر في تقديم شكوى ضد الزمالك.. ويمتلك عروضًا خارجية

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:38 م 27/10/2025
سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك

سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك

أكد حازم فتوح وكيل أعمال المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، أن لاعبه لم يفكر في تقديم أي شكوى ضد ناديه الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة، مشيرًا إلى أنه يمتلك عدة عروض، لكن عقده مع الفريق الأبيض يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال حازم فتوح وكيل أعمال مهاجم الزمالك، في تصريحات عبر قناة أون سبورت1: "سيف ليس لاعبًا جديدًا، فهو هنا منذ 5 سنوات، وعلاقته بالجماهير جيدة، حتى لو انخفض مستوه لفترة معينة، هذا أمر يحدث مع أي لاعب".

وأضاف: "سيف الجزيري يمتلك دائمًا الخبرات الكافية، من أجل العودة لمستواه المعروف، وظهر بصورة جيدة في المباراتين الماضيتين، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل".

وتابع: "عقد الجزيري ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولا أعلم شيئًا عن الأزمات المالية، لكن وضعه مثله مثل بقية زملائه، وهذا ينطبق على جميع اللاعبين، لديه مستحقات متأخرة، لكنه يعتبر نفسه ابن من أبناء النادي، وهو متقبل ومتفهم لأوضاع النادي".

وواصل: "الجزيري يعرف كيفية التعايش مع هذا الأمر، ولم يفكر أبدًا في تقديم شكوى أو إرسال إنذار لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية، لأنه يقدر ظروف النادي، ويعرف فضل الجماهير عليه".

وأتم: "سيف يمتلك أكثر من عرض خارجي، لكن لم يحدث تواصل، سواء من الإمارات أو قطر، لكن عقده لا يزال ساريًا مع نادي الزمالك، ولديه هدف بأن يكون الهداف التاريخي للأجانب مع النادي".

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري الجزيري

