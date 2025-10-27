يحل فريق الجونة ضيفًا على نظيره فريق سموحة، بعد قليل، في مباراة تقام ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الحالي 2025-26.

مباراة سموحة ضد الجونة، تنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بالجولة الـ12 من الدوري.

سموحة يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد الجونة بالمرتبة الـ14 بـ12 نقطة.

تشكيل الجونة

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: خالد صديق، صابر الشيمي، ألفا توري، عبد الجواد تعلب.

خط الوسط: نور السيد، محمود حسونة، محمد محمود.

خط الهجوم: علي الزاهدي، محمد عماد، محمد النحاس.

دكة البدلاء: أحمد مسعود، أحمد عبد الرسول، أحمد جمال، أليو جاتا، بلال السيد، أحمد بليه، عبد الله السعيد، أوجو صامويل وأدهم الرفاعي.

تشكيل سموحة

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: هشام حافظ، محمد دبش، محمد رجب، عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: عمرو السيسي، سمير فكر، أحمد فوزي.

خط الهجوم: سامادو، صامويل أمادي، حسام أشرف.

دكة البدلاء: الهاني سليمان، خالد الغندور، شريف رضا، محمد سعيد مكرونة، بادجي، محمد مصطفى ميدو، أحمد خالد، الحبيب أحمد حسن وعبده يحيى.