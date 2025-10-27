أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، عن انضمام أحمد عبد الرؤوف، لخلافة حازم إمام، وشغل منصب المدرب في جهاز البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

مدرب الزمالك الجديد

وقال الزمالك في بيان رسمي: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، انضمام أحمد عبد الرؤوف كمدرب بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم".

أضاف: "تواجد أحمد عبد الرؤوف في مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية لبدء مهام عمله، استعدادًا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز".

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد حسم تأهله إلى دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما فاز على ديكيداها الصومالي (7-0)، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ 32 من المسابقة.