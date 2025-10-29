المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعدما غاب عن مباراة إيجل نوار.. الأهلي يعلن انتظام الشناوي في التدريبات

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:57 م 27/10/2025
محمد الشناوي حارس الأهلي

محمد الشناوي - حارس الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة بتروجت.

ويلعب الأهلي مع بتروجت، مساء الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي، أن الفريق الأحمر عاد لاستئناف التدريبات بعد الراحة التي حصل عليها لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على إيجل نوار البوروندي، في اللقاء ‏الذي جمع الفريقين مساء السبت، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.‏

وأشار إلى أنه خلال المران أدى اللاعبون مجموعة من التدريبات البدنية في الجيم، قبل استكمال فقرات التدريب في الملعب.

بينما انتظم محمد الشناوي ‏الفريق في التدريبات الجماعية، بعد غيابه عن مباراة إيجل نوار بسبب الإجهاد ومعاناته من نزلة برد.

وشارك الشناوي في 8 مباريات مع الأهلي في الموسم الحالي بواقع 720 دقيقة، خرج بشباك نظيفة 3 مباريات.

وحرس عرين النادي الأهلي في مباراة إيجل نوار البوروندي الحارس مصطفى شوبير ونجح في الحفاظ عليها، إذ انتهت المباراة في القاهرة بفوز الأهلي بنتيجة 1-0.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري بتروجت محمد الشناوي

