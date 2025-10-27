المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تامر مصطفى يتحدى الشيخ.. تشكيل مباراة الاتحاد ودجلة في الدوري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:27 م 27/10/2025
احتفال علي حسين مهاجم وادي دجلة أمام زد

وادي دجلة - صورة أرشيفية

أعلن الثنائي محمد الشيخ وتامر مصطفى، مدربا وادي دجلة والاتحاد السكندري، تشكيل المباراة التي ستقام بينهما ضمن مباريات الدوري المصري.

ويلعب وادي دجلة مع الاتحاد السكندري، مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

تشكيل وادي دجلة: "عمرو، عدلي، سيف، رضا، أيمن، كانو، عبد العاطي، ميس، فرانك، دياسطي، يوسف".

وعلى مقاعد البدلاء: "حطاب، دحروج، حسين، زيزو، عبد الرحيم، رجب، بهنسي، فاروق، الشيمي".

تشكيل الاتحاد: "صبحي سليمان، مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، عمرو صالح، فادي فريد، عبد الغني محمد، أبو بكر ليادي، عبد الرحمن بودي، سافيولا إيساس، فافور أكريم، كناريا".

على مقاعد البدلاء: "محمود علاء، ناصر ناصر، محمد سامي، جون إيبوكا، نور علاء، أحمد عيد عبد النبي، إسلام سمير، مؤمن شريف، المنشاوي".

ويدخل الاتحاد السكندري هذه المباراة محتلا المركز التاسع عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز السابع برصيد 16 نقطة.

الاتحاد كان قد تلقى هزيمة من الأهلي في الجولة الماضية بنتيجة 2-1، بينما تلقى دجلة هزيمة من مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في الجولة الـ 11.

الدوري المصري الاتحاد السكندري وادي دجلة الشيخ تامر مصطفى

ما قبل المباراة
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
وادي دجلة

وادي دجلة

3

الاتحاد يحتل المركز الـ19 برصيد 8 نقاط من 10 مباريات، بينما وادي دجلة في المركز السابع برصيد 16 نقطة من 11 مباراة

تفاصيل المباراة
