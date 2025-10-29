استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التدريبات الجماعية قبل مواجهة فريق بتروجيت المقبلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يواجه بتروجيت، في تمام الثامنة مساء بعد غد الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية، لحساب مباريات الجولة الـ 12 من المسابقة.

لقطات من مران الأهلي

مران الأهلي على ملعب التتش، شهد مشاركة كريم فؤاد، العائد من الإصابة، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي، خلال الأيام الأخيرة.

بينما واصل الثنائي محمد شريف وأشرف داري، مرحلة التأهيل بالجري حول الملعب، على هامش تدريبات الأهلي الجماعية.

بالإضافة إلى أحمد زيزو الذي شارك بصورة طبيعية في مران الأهلي، بعدما شعر بثقل في العضلة الخلفية، مما جعله يتواجد على دكة البدلاء في المباراة الأخيرة ضد إيجل نوار.

كما جمعت لحظات من المرح بين اللاعبين، بالإضافة إلى جدية وتركيز من جانب الجهاز الفني، أثناء مران الأهلي اليوم الإثنين.

ويحتل الأهلي الآن المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 21 نقطة، من 10 مباريات في المسابقة حتى، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا الصدراة، بـ23 نقطة من 11 مواجهة.

طالع لقطات من مران الأهلي قبل مواجهة بتروجيت أو تنقل بين الصور من الأعلى