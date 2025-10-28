المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
22:45
ميلان

ميلان

كأس خادم الحرمين الشريفين
النصر

النصر

- -
21:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإيطالي
ليتشي

ليتشي

- -
20:30
نابولي

نابولي

كأس خادم الحرمين الشريفين
الأخدود

الأخدود

- -
18:10
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سيد عبدالحفيظ: الأهلي بيتي الكبير.. والترشح مسؤولية لخدمة النادي ومستقبله

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

02:50 م 28/10/2025
سيد عبدالحفيظ

سيد عبدالحفيظ

أكد سيد عبد الحفيظ، المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب، أن خوض الانتخابات المقبلة يمثل مسؤولية كبيرة يسعى من خلالها لخدمة النادي وأعضائه وجماهيره، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو استمرار النجاحات وتحقيق تطلعات الأهلاوية في مختلف المجالات.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات له عبر المركز الإعلامي للنادي: "الترشح لانتخابات الأهلي مسئولية كبيرة نتطلع لأن نكون على قدرها. الفترة القادمة مهمة للغاية لتأكيد ثوابت النادي وتنفيذ رؤية الكابتن الخطيب في الملفات المختلفة. مصلحة النادي ستكون دائمًا الهدف الأول."

وأوضح أنه يعتز بوجود رموز كبيرة من نجوم الكرة السابقين في القائمة، مؤكدًا أن الجميع يعمل بروح الفريق لخدمة الأهلي: "القائمة تضم أسماء مميزة ولكل منهم خبراته وطموحاته، وسنجتهد جميعًا في إطار العمل الجماعي داخل القائمة."

وأشار مدير الكرة السابق إلى أن الأهلي حقق إنجازات كبيرة في السنوات الماضية بفضل جهود المجالس السابقة، مؤكدًا أن المجلس الجديد سيبذل كل ما في وسعه لمواصلة مسيرة النجاح والتطوير، خاصة على المستوى الرياضي والاستثماري.

وأضاف عبد الحفيظ: "بحكم التخصص، سيكون تركيزي الأكبر على الملف الرياضي، سواء ما يتعلق بالفريق الأول أو مشروع الاستاد أو التطوير الشامل للبنية الرياضية، لكننا سنعمل بكل قوة في جميع الملفات التي تهم الأعضاء."

كما دعا أعضاء الجمعية العمومية إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة يوم 31 أكتوبر الجاري، قائلًا: "نثق في وعي وحماس أعضاء الأهلي. يوم الانتخابات هو يوم كل الأهلاوية، يوم لتجديد العهد على حب النادي ووحدته. قد نختلف في الآراء، لكننا نتفق جميعًا على حب الأهلي وخدمته."

وختم عبد الحفيظ تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يستحق الكثير من أبنائه: "الأهلي بيتي الكبير، وكل من ينتمي إليه يجب أن يكون مستعدًا لخدمته من أي موقع. ننتظر الجميع للتعبير عن حبهم للنادي والمشاركة في رسم مستقبله."

الأهلي الدوري المصري سيد عبدالحفيظ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg