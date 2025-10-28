أكد سيد عبد الحفيظ، المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب، أن خوض الانتخابات المقبلة يمثل مسؤولية كبيرة يسعى من خلالها لخدمة النادي وأعضائه وجماهيره، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو استمرار النجاحات وتحقيق تطلعات الأهلاوية في مختلف المجالات.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات له عبر المركز الإعلامي للنادي: "الترشح لانتخابات الأهلي مسئولية كبيرة نتطلع لأن نكون على قدرها. الفترة القادمة مهمة للغاية لتأكيد ثوابت النادي وتنفيذ رؤية الكابتن الخطيب في الملفات المختلفة. مصلحة النادي ستكون دائمًا الهدف الأول."

وأوضح أنه يعتز بوجود رموز كبيرة من نجوم الكرة السابقين في القائمة، مؤكدًا أن الجميع يعمل بروح الفريق لخدمة الأهلي: "القائمة تضم أسماء مميزة ولكل منهم خبراته وطموحاته، وسنجتهد جميعًا في إطار العمل الجماعي داخل القائمة."

وأشار مدير الكرة السابق إلى أن الأهلي حقق إنجازات كبيرة في السنوات الماضية بفضل جهود المجالس السابقة، مؤكدًا أن المجلس الجديد سيبذل كل ما في وسعه لمواصلة مسيرة النجاح والتطوير، خاصة على المستوى الرياضي والاستثماري.

وأضاف عبد الحفيظ: "بحكم التخصص، سيكون تركيزي الأكبر على الملف الرياضي، سواء ما يتعلق بالفريق الأول أو مشروع الاستاد أو التطوير الشامل للبنية الرياضية، لكننا سنعمل بكل قوة في جميع الملفات التي تهم الأعضاء."

كما دعا أعضاء الجمعية العمومية إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة يوم 31 أكتوبر الجاري، قائلًا: "نثق في وعي وحماس أعضاء الأهلي. يوم الانتخابات هو يوم كل الأهلاوية، يوم لتجديد العهد على حب النادي ووحدته. قد نختلف في الآراء، لكننا نتفق جميعًا على حب الأهلي وخدمته."

وختم عبد الحفيظ تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يستحق الكثير من أبنائه: "الأهلي بيتي الكبير، وكل من ينتمي إليه يجب أن يكون مستعدًا لخدمته من أي موقع. ننتظر الجميع للتعبير عن حبهم للنادي والمشاركة في رسم مستقبله."