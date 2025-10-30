كشف مصدر تطورات تجديد عقد محمد السيد، لاعب نادي الزمالك، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وسبق وأكد مصدر مقرب من محمد السيد عدم توقيع لاعب الزمالك لأي فريق أخر في مصر، مشيرا إلى أن رغبته الأولى هي رحلة الاحتراف. (للاطلاع على التفاصيل اضغط هنا)

وشهدت مباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي، التي أُقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب استاد السلام، في إياب دور 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حالة من الغضب الجماهيري تجاه لاعب الفريق الشاب محمد السيد.

10 ملايين في الموسم

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "محمد السيد طلب 10 ملايين جنيه في الموسم من أجل تجديد عقده مع نادي الزمالك".

وأضاف المصدر: "عقد محمد السيد الجديد من 4 إلى 5 مواسم".

وشنت جماهير الزمالك، هجومًا حادًا على محمد السيد، اعتراضًا على وجوده في التشكيل الأساسي.

ويأتي الهجوم الجماهيري على محمد السيد، بسبب المماطلة في تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وشارك محمد السيد في مباراتين مع الزمالك بالموسم الحالي بواقع 115 دقيقة.