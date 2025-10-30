المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"10 ملايين جنيه".. مصدر يوضح ليلا كورة تطورات تجديد عقد محمد السيد في الزمالك

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:10 م 28/10/2025
محمد السيد

محمد السيد - لاعب الزمالك

كشف مصدر تطورات تجديد عقد محمد السيد، لاعب نادي الزمالك، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وسبق وأكد مصدر مقرب من محمد السيد عدم توقيع لاعب الزمالك لأي فريق أخر في مصر، مشيرا إلى أن رغبته الأولى هي رحلة الاحتراف. (للاطلاع على التفاصيل اضغط هنا)

وشهدت مباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي، التي أُقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب استاد السلام، في إياب دور 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حالة من الغضب الجماهيري تجاه لاعب الفريق الشاب محمد السيد.

10 ملايين في الموسم

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "محمد السيد طلب 10 ملايين جنيه في الموسم من أجل تجديد عقده مع نادي الزمالك".

وأضاف المصدر: "عقد محمد السيد الجديد من 4 إلى 5 مواسم".

وشنت جماهير الزمالك، هجومًا حادًا على محمد السيد، اعتراضًا على وجوده في التشكيل الأساسي.

ويأتي الهجوم الجماهيري على محمد السيد، بسبب المماطلة في تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وشارك محمد السيد في مباراتين مع الزمالك بالموسم الحالي بواقع 115 دقيقة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري محمد السيد ديكيداها

إعلان

