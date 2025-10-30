المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
حمل بدني ومحاضرة فيديو.. الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة البنك الأهلي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:53 م 28/10/2025
فريق الزمالك

الزمالك - صورة أرشيفية

واصل نادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، تدريباته لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري.

ويلعب نادي الزمالك مع البنك الأهلي، مساء يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأشار المركز الإعلامي لنادي الزمالك إلى أن فيريرا ألقى محاضرة بالفيديو على اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم على استاد الكلية الحربية.

كما شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تطبيقها في مران اليوم، استعدادًا للقاء البنك الأهلي في الدوري.

وشدد فيريرا على ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات، من أجل تحقيق الفوز في مباراة البنك الأهلي، وأكد على صعوبة وأهمية اللقاء.

ومنح المدير الفني اللاعبين بعض التعليمات لتنفيذها في مران اليوم استعدادًا للمواجهة المقبلة.

حمل بدني

كما خصص الجهاز الفني فقرة تدريبات بدنية للاعبين، وبعد ذلك خاض اللاعبون تدريبات خططية تحت إشراف فيريرا، وتم تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات لتنفيذ بعض الجوانب الفنية، استعدادًا للقاء المقبل في الدوري.

وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية، وحرص المدير الفني وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري البنك الأهلي

