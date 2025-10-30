واصل نادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، تدريباته لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري.

ويلعب نادي الزمالك مع البنك الأهلي، مساء يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأشار المركز الإعلامي لنادي الزمالك إلى أن فيريرا ألقى محاضرة بالفيديو على اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم على استاد الكلية الحربية.

كما شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تطبيقها في مران اليوم، استعدادًا للقاء البنك الأهلي في الدوري.

وشدد فيريرا على ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات، من أجل تحقيق الفوز في مباراة البنك الأهلي، وأكد على صعوبة وأهمية اللقاء.

ومنح المدير الفني اللاعبين بعض التعليمات لتنفيذها في مران اليوم استعدادًا للمواجهة المقبلة.

حمل بدني

كما خصص الجهاز الفني فقرة تدريبات بدنية للاعبين، وبعد ذلك خاض اللاعبون تدريبات خططية تحت إشراف فيريرا، وتم تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات لتنفيذ بعض الجوانب الفنية، استعدادًا للقاء المقبل في الدوري.

وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية، وحرص المدير الفني وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة.