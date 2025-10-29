المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"عودة الشناوي وتواجد زيزو".. توروب يعلن قائمة الأهلي أمام بتروجيت

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:03 م 28/10/2025
زيزو

أحمد سيد زيزو - لاعب الأهلي

أعلن الدنماركي ييس توروب، مدرب الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة بتروجيت، ضمن مباريات الدوري المصري.

ويلعب الأهلي مع بتروجيت، مساء الغد الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة محمد الشناوي، قائد الفريق الأول، وذلك بعدما غاب عن قائمة مباراة إيجل نوار البوروندي الأخيرة بسبب نزلة برد، كما تواجد أحمد سيد زيزو بشكل طبيعي بعدما ترددت تقارير تؤكد غيابه عن مباراة بتروجيت.

كما شهدت القائمة غياب الثنائي مروان عطية وأحمد نبيل كوكا اللذين تعرضا للإيقاف خلال مباراة الجولة الماضية.

ويدخل الأهلي مباراته مع بتروجيت محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد بتروجيت في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا.

في الدفاع: ياسين مرعي، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، محمد شكري، مصطفى العش، كريم فؤاد، محمد هاني.

في الوسط: محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، أحمد عبد القادر، أشرف بنشرقي، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر.

في الهجوم: نيتس جراديشار، محمد عبد الله.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري بتروجيت محمد الشناوي كوكا أحمد سيد زيزو مروان عطية

