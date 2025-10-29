يغيب عن صفوف النادي الأهلي 8 لاعبين في مباراة بتروجيت ببطولة الدوري المصري.

ويلعب الأهلي مع بتروجيت، مساء الغد الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراته مع بتروجيت محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد بتروجيت في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

غيابات الأهلي أمام بتروجيت

وشهدت القائمة 8 غيابات بسبب الإيقاف والإصابات المختلفة وهو ما سنوضحه في السطور التالية:

1- أشرف داري.. بسبب إصابة في كاحل القدم.

2- أحمد رضا.. بسبب الإصابة في غضروف الركبة.

3- محمد شريف.. إصابة بشد في العضلة الضامة.

4- مروان عطية.. بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

5- حسين الشحات.. بسبب الإصابة بمزق في وتر العضلة الخلفية.

6- أحمد عابدين.. استبعاد فني.

7- كوكا.. بسبب الإيقاف (طُرد في مباراة الاتحاد)

8- إمام عاشور.. بسبب الإصابة بفيروس "A"

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة بتروجيت ثم المصري في الجولة 12 و13 من عمر مسابقة الدوري، قبل خوض بطولة السوبر المصري في الإمارات حيث يلتقي مع سيراميكا في نصف النهائي وينتظر الفائز من هذه المباراة المتأهل من مواجهة بيراميدز والزمالك.