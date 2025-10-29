المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
22:45
ميلان

ميلان

كأس خادم الحرمين الشريفين
النصر

النصر

1 2
21:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإيطالي
ليتشي

ليتشي

0 0
20:30
نابولي

نابولي

كأس خادم الحرمين الشريفين
الأخدود

الأخدود

0 1
18:10
الهلال

الهلال

إيقافان و5 إصابات ورؤية فنية.. 8 غيابات للأهلي أمام بتروجيت

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

08:24 م 28/10/2025
الأهلي

الأهلي - صورة أرشيفية

يغيب عن صفوف النادي الأهلي 8 لاعبين في مباراة بتروجيت ببطولة الدوري المصري.

ويلعب الأهلي مع بتروجيت، مساء الغد الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراته مع بتروجيت محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد بتروجيت في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

للتعرف على قائمة الأهلي اضغط هنا

غيابات الأهلي أمام بتروجيت

وشهدت القائمة 8 غيابات بسبب الإيقاف والإصابات المختلفة وهو ما سنوضحه في السطور التالية:

1- أشرف داري.. بسبب إصابة في كاحل القدم.

2- أحمد رضا.. بسبب الإصابة في غضروف الركبة.

3- محمد شريف.. إصابة بشد في العضلة الضامة.

4- مروان عطية.. بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

5- حسين الشحات.. بسبب الإصابة بمزق في وتر العضلة الخلفية.

6- أحمد عابدين.. استبعاد فني.

7- كوكا.. بسبب الإيقاف (طُرد في مباراة الاتحاد)

8- إمام عاشور.. بسبب الإصابة بفيروس "A"

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة بتروجيت ثم المصري في الجولة 12 و13 من عمر مسابقة الدوري، قبل خوض بطولة السوبر المصري في الإمارات حيث يلتقي مع سيراميكا في نصف النهائي وينتظر الفائز من هذه المباراة المتأهل من مواجهة بيراميدز والزمالك.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري بتروجيت كوكا حسين الشحات محمد شريف أشرف داري إمام عاشور مروان عطية أحمد عابدين أحمد رضا

