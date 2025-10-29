أكد خالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي الأهلي، أنه ضحى بمنصب نائب رئيس النادي الأهلي من أجل الفريق الأحمر، مشيراً إلى أنه متفائل بالدنماركي ييس توروب مدرب الفريق.

وقال مرتجي في تصريحات عبر قناة "ام بي سي مصر2": "أبويا علمني حب الأهلي وعمري ما بصيت على منصب، وبعد وفاة العامري فاروق، تحدث معي محمود الخطيب وطلب مني أن أترشح في الانتخابات على منصب نائب رئيس النادي وإذا كنت أفكر في مصلحتي كنت وافقت على هذا الطلب ولكني وقتها فكرت في النادي الأهلي".

وأضاف: "دائما أبويا كان ينصحني بإنكار الذات، وقلت وقتها للخطيب أنني أتشرف بقبول المنصب ولكن هذا الأمر سيجعلنا نخوض انتخابات حول 4 مناصب وسيجعل النادي يتكبد أموال كثيرة، ورشحت له اسمين هما مصطفى مراد فهمي وياسين منصور، ولم تحدث انتخابات في النهاية".

وأتم مرتجي تصريحاته: "متفائل بالمدرب الجديد للأهلي ييس توروب بسبب صرامته واللاعبين يحبوه وبدايته مع الفريق جيدة، ويمتلك نجاحات في الخارج ونتمنى له التوفيق ونقوم بتوفير جميع احتياجاته".