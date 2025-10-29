المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
سيد عبدالحفيظ يرد.. هل يستطيع الأهلي التعاقد مع محمد صلاح؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:31 م 29/10/2025
صلاح

محمد صلاح - ليفربول

رد سيد عبدالحفيظ المرشح على منصب العضوية بانتخابات النادي الأهلي على إمكانية التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام انتخابات الأهلي يوم الجمعة المقبل، حيث يتواجد سيد عبدالحفيظ في قائمة محمود الخطيب.

وسئُل عبدالحفيظ عن هل يستطيع الأهلي التعاقد مع محمد صلاح؟، ورد في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "صلاح نجم كبير جدًا، حقق إنجازات وأرقام قياسية صعب أن يحققها أحد في الوطن العربي".

وأضاف: "صلاح جدد عقده مع ليفربول لمدة عامين، ومين اللي طرح اسمه لكي ينضم للأهلي؟، وما يتردد أمور إعلامية فقط".

وأكمل: "الأهلي لم يعقد أي اجتماع لكي نتحدث عن الصفقات، المجلس الجديد لم ينجح ولدينا انتخابات يوم الجمعة".

وبسؤاله عن هل ضم صلاح صعب بالنسبة للأهلي؟، رد عبدالحفيظ، قائلًا: "أكرر مرة أخرى صلاح لديه عقد مع ليفربول لمدة عامين، ويجب أن يكون كلامنا منطقي وواقعي".

قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

محمود الخطيب (مقعد الرئيس)

ياسين منصور (مقعد النائب)

خالد مرتجي (مقعد أمانة الصندوق)

منصب العضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبدالحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال

منصب العضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام

الأهلي ليفربول محمد صلاح انتخابات الأهلي سيد عبدالحفيظ

