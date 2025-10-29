المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

1 0
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس كاراباو
ليفربول

ليفربول

- -
22:45
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس كاراباو
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
22:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:45
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
23:05
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أخطاء دفاعية متكررة.. حامد حمدان يفتتح أهداف بتروجت ضد الأهلي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:20 م 29/10/2025
الأهلي وبتروجت

احتفال حامد حمدان بالهدف ضد الأهلي

افتتح حامد حمدان، لاعب بتروجت، أهداف مباراته مع الأهلي في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع بتروجت، مساء اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتظر حامد حمدان حتى الدقيقة 11 ليسجل الهدف الأول في المباراة برأسية متقنة سكنت شباك محمد الشناوي.

ولم يشارك حامد حمدان في الموسم الحالي إلا في مباراة واحدة فقط، أمام زد في الجولة الماضية والتي انتهت بخسارة بتروجت بنتيجة 2-1.

وكان حامد حمدان قد استبعد عن المباريات منذ بداية الموسم بسبب حسم مصيره من قبل إدارة النادي، حيث يريد صاحب الـ 25 عامًا الانتقال إلى نادي الزمالك.

ولا يزال يبحث النادي الأهلي عن الشباك النظيفة في الدوري منذ الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0 في الجولة السابعة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن سيراميكا كليوباترا المتصدر بعد خوض 11 مباراة؛ بينما يأتي بتروجت في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

لمتابعة ما يحدث في المباراة بالتفصيل اضغط هنا

الأهلي استقبل أهدافا في 9 مباريات من الـ 11 مواجهة التي لعبهم في الدوري حتى الآن:

1- التعادل مع مودرن سبورت 2-2.

2- الفوز على فاركو 4-1.

3- الخسارة من بيراميدز 2-0.

4- التعادل مع إنبي 1-1.

5- الفوز على حرس الحدود 3-2.

6- الفوز على الزمالك 2-1.

7- الفوز على كهرباء الإسماعيلية 4-2.

8- الفوز على الاتحاد 2-1.

9- هدف أمام بتروجت.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري بتروجت حامد حمدان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
بتروجت

بتروجت

1 0
الأهلي

الأهلي

42

خطأ لصالح توفيق محمد ضد بن رمضان في وسط الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg