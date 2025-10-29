افتتح حامد حمدان، لاعب بتروجت، أهداف مباراته مع الأهلي في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع بتروجت، مساء اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتظر حامد حمدان حتى الدقيقة 11 ليسجل الهدف الأول في المباراة برأسية متقنة سكنت شباك محمد الشناوي.

ولم يشارك حامد حمدان في الموسم الحالي إلا في مباراة واحدة فقط، أمام زد في الجولة الماضية والتي انتهت بخسارة بتروجت بنتيجة 2-1.

وكان حامد حمدان قد استبعد عن المباريات منذ بداية الموسم بسبب حسم مصيره من قبل إدارة النادي، حيث يريد صاحب الـ 25 عامًا الانتقال إلى نادي الزمالك.

ولا يزال يبحث النادي الأهلي عن الشباك النظيفة في الدوري منذ الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0 في الجولة السابعة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن سيراميكا كليوباترا المتصدر بعد خوض 11 مباراة؛ بينما يأتي بتروجت في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

الأهلي استقبل أهدافا في 9 مباريات من الـ 11 مواجهة التي لعبهم في الدوري حتى الآن:

1- التعادل مع مودرن سبورت 2-2.

2- الفوز على فاركو 4-1.

3- الخسارة من بيراميدز 2-0.

4- التعادل مع إنبي 1-1.

5- الفوز على حرس الحدود 3-2.

6- الفوز على الزمالك 2-1.

7- الفوز على كهرباء الإسماعيلية 4-2.

8- الفوز على الاتحاد 2-1.

9- هدف أمام بتروجت.