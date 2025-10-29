المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

1 1
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس كاراباو
ليفربول

ليفربول

- -
22:45
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس كاراباو
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
22:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:45
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
23:05
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

1 1
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فاز بالقمة وخسر أمام بيراميدز.. ماذا يفعل الأهلي عند التأخر في الشوط الأول؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:03 م 29/10/2025
الأهلي

الأهلي - صورة أرشيفية

أنهى النادي الأهلي الشوط الأول من مباراته مع بتروجيت متأخرًا بهدف دون رد، في اللقاء الذي يستضيفه استاد الدفاع الجوي.

ويلعب الأهلي مع بتروجت، مساء اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتظر حامد حمدان حتى الدقيقة 11 ليسجل الهدف الأول في المباراة برأسية متقنة سكنت شباك محمد الشناوي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن سيراميكا كليوباترا المتصدر بعد خوض 11 مباراة؛ بينما يأتي بتروجت في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

وتعد هذه المرة الثانية التي يخسر فيها الأهلي الشوط الأول خلال الموسم الحالي بعد مباراتي بيراميدز والزمالك

1- أمام بيراميدز تأخر الأهلي بهدف وأنهى المباراة بالخسارة بنتيجة 2-0. (الجولة الخامسة)

2- أمام الزمالك تأخر الأهلي بهدف ونجح في الفوز بالمباراة بنتيجة 2-1. (الجولة التاسعة)

3- أمام بتروجت تأخر الأهلي بهدف وفي انتظار ما سيسفر عنه الشوط الثاني ونتيجة المباراة. (الجولة الـ12)

نتائج الأهلي في الدوري

1- التعادل مع مودرن سبورت 2-2.

2- الفوز على فاركو 4-1.

3- التعادل مع المحلة 0-0.

4- الخسارة من بيراميدز 2-0.

5- التعادل مع إنبي 1-1.

6- الفوز على سيراميكا كليوباترا 1-0.

7- الفوز على حرس الحدود 3-2.

8- الفوز على الزمالك 2-1.

9- الفوز على كهرباء الإسماعيلية 4-2.

10- الفوز على الاتحاد 2-1.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري بتروجت حامد حمدان الشوط الأول

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

4

وغاب مرموش بعدها عن المشاركة في 7 مباريات متتالية بسبب الإصابة، قبل عودته في 18 أكتوبر ضد إيفرتون، حيث ظل حبيسًا لمقاعد البدلاء طيلة الدقائق الـ90.

تفاصيل المباراة
مباشر
بتروجت

بتروجت

1 1
الأهلي

الأهلي

101

محمود بسيوني يشهر بطاقة صفراء لأحمد عبد القادر بعد نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg