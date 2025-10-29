أنهى النادي الأهلي الشوط الأول من مباراته مع بتروجيت متأخرًا بهدف دون رد، في اللقاء الذي يستضيفه استاد الدفاع الجوي.

ويلعب الأهلي مع بتروجت، مساء اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتظر حامد حمدان حتى الدقيقة 11 ليسجل الهدف الأول في المباراة برأسية متقنة سكنت شباك محمد الشناوي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن سيراميكا كليوباترا المتصدر بعد خوض 11 مباراة؛ بينما يأتي بتروجت في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

وتعد هذه المرة الثانية التي يخسر فيها الأهلي الشوط الأول خلال الموسم الحالي بعد مباراتي بيراميدز والزمالك

1- أمام بيراميدز تأخر الأهلي بهدف وأنهى المباراة بالخسارة بنتيجة 2-0. (الجولة الخامسة)

2- أمام الزمالك تأخر الأهلي بهدف ونجح في الفوز بالمباراة بنتيجة 2-1. (الجولة التاسعة)

3- أمام بتروجت تأخر الأهلي بهدف وفي انتظار ما سيسفر عنه الشوط الثاني ونتيجة المباراة. (الجولة الـ12)

نتائج الأهلي في الدوري

1- التعادل مع مودرن سبورت 2-2.

2- الفوز على فاركو 4-1.

3- التعادل مع المحلة 0-0.

4- الخسارة من بيراميدز 2-0.

5- التعادل مع إنبي 1-1.

6- الفوز على سيراميكا كليوباترا 1-0.

7- الفوز على حرس الحدود 3-2.

8- الفوز على الزمالك 2-1.

9- الفوز على كهرباء الإسماعيلية 4-2.

10- الفوز على الاتحاد 2-1.