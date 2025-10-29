أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، عن القائمة التي ستخوض مباراة البنك الأهلي، غدًا الخميس، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة البنك الأهلي ضد الزمالك في الثامنة مساء غدٍ الخميس في الجولة الـ12 لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك عودة محمد شحاتة، واستبعاد محمد عواد ومحمد السيد.

ويغيب المهاجم أحمد شريف للإصابة.

وكان محمد السيد تعرض لانتقادات عنيفة من الجماهير بعدما أهدر ضربة جزاء في لقاء ديكيداها الصومالي الماضي ببطولة الكونفدرالية.

وجاءت قائمة الزمالك أمام البنك الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – المهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد ربيع – محمد شحاتة – سيف جعفر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الدين الجزيري – عمرو ناصر.