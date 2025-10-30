حسم محمد أيمن المشرف العام على الكرة بنادي بتروجت الجدل حول مستقبل مهاجمه حامد حمدان الذي اقترب من الانضمام لصفوف الزمالك.

وسجل حامد حمدان هدفا في تعادل بتروجت مع الأهلي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم، أمس الخميس، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال المشرف العام على الكرة بنادي بتروجت عبر قناة إم بي سي مصر: "الحمد لله على النقطة، وتحقيق نقطة أمام الأهلي بمثابة ثلاث نقاط".

وأضاف: "نشعر بالرضا على النتيجة والأداء وأشكر اللاعبين والجهاز الفني، الأداء كان رجولي وقتالي أمام الأهلي".

وأكمل: التراجع بعد تسجيل الهدف؟ طبيعي جدًا عندما تسجل هدفا يكون ضغط الأهلي أكبر، والأهلي عندما يتأخر تحولاته تكون هجومية، ونحن نضطر للدفاع".

بتروجت: ليس هناك تعنت في انتقال حامد حمدان للزمالك

وكشف محمد أيمن عن آخر التطورات المتعلقة بمستقبل حامد حمدان، قائلًا: "بتروجت ليس لديه حساباته أو ميول نحو الأهلي أو الزمالك، أي عروض تصل إلينا، ننظر لمصلحة ورغبة اللاعب بغض النظر عن النادي، ولكن عندما تحقق رغبة اللاعب هناك أمور أخرى يجب تحقيقها أيضًا، والنادي والجهاز الفني لهم حقوق".

وتابع: "ليس هناك تعنت بعدم انتقال حامد حمدان للزمالك، وقولت سابقا أن هناك اتفاق مبدئي على انتقال اللاعب إلى الزمالك في يناير المقبل".

واستكمل: "من الوارد أن يكون هناك تغيير في آلية تنفيذ صفقة الانتقال، يعني قد يحدث بعض التعديلات في الاتفاق، بالتأكيد هناك اتفاق بين الناديين ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوات إيجابية في هذا الأمر، وقد يتم فتح الموضوع في الأيام القادمة".

وأتم: "حامد حمدان كان لديه موقف مع النادي وبعد ذلك اعتذر، وقدم أداءًا مميزًا بعد العودة، وأي لاعب يرحل يجب أن يخرج من الباب الكبير".