وزير الرياضة يعلن عن اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الإسماعيلي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:01 م 30/10/2025
الإسماعيلي

النادي الإسماعيلي

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قراراً بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون النادى الإسماعيلي، خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار الوزير بتشكيل اللجنة المؤقتة وفقاً لما يلي:

الدكتور طارق راشد رحمي رئيسًا للجنة، الدكتور إبراهيم محمد فارس نائبًا للجنة، الأستاذ علي حسين الأسود أمينًا للصندوق.

وعضوية كل من: المستشار مصطفى عبد الستار موسي، والأستاذ مصطفى أمير درويش، والأستاذ محمد أحمد رائف.

ومن المقرر ووفقاً لهذا القرار، أن تتولي اللجنة إدارة شئون النادى وفق الصلاحيات الكاملة المقررة لمجلس الإدارة والبدء فى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار بالنادي الإسماعيلي على كافة المستويات.

وتبدأ مهام عمل اللجنة بدءاً من اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025 وذلك حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة أو انتهاء المدة القانونية لمجلس إدارة النادى الإسماعيلي أيهما أقرب.

مباراة الإسماعيلي القادمة
الإسماعيلي أشرف صبحي وزير الرياضة

