أعلن أيمن الرمادي المدير الفنى لفريق البنك الأهلي، عن تشكيل ناديه لمواجهة الزمالك، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

تعديل ثنائي.. تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك

وشهد تشكيل البنك الأهلي تعديلين عن مواجهة الفريق الماضية ضد الجونة، بمشاركة هشام صلاح ومحمد بن شرقي بصفة أساسية، على حساب مصطفى دويدار وأحمد مدبولي.

وجاء تشكيل فريق البنك الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: هشام صلاح، عمرو الجزار، مصطفى الزناري، إسحاق يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحى، محمد إبراهيم، محمد بن شرقي، مصطفى شلبي

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد صبحى، سعيدو سيمبوري، مصطفى دويدار، أحمد مدبولي ، يسري وحيد، أحمد النادري، محمود الجزار، ياو أنور، سيد نيمار.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 14 نقطة، جمعها من 3 انتصارات و5 تعادلات مقابل هزيمتين فقط.

وفي المقابل يتواجد نادي الزمالك، في المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 18 نقطة.