المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

1 0
19:00
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:30
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
22:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإماراتي
عجمان

عجمان

0 1
18:45
العين

العين

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل البنك الأهلي ضد الزمالك.. ثنائي هجومي ومصطفى شلبي أساسيًا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:02 م 30/10/2025
فريق البنك الأهلي

فريق البنك الأهلي

أعلن أيمن الرمادي المدير الفنى لفريق البنك الأهلي، عن تشكيل ناديه لمواجهة الزمالك، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

تعديل ثنائي.. تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك

وشهد تشكيل البنك الأهلي تعديلين عن مواجهة الفريق الماضية ضد الجونة، بمشاركة هشام صلاح ومحمد بن شرقي بصفة أساسية، على حساب مصطفى دويدار وأحمد مدبولي.

وجاء تشكيل فريق البنك الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: هشام صلاح، عمرو الجزار، مصطفى الزناري، إسحاق يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحى، محمد إبراهيم، محمد بن شرقي، مصطفى شلبي

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد صبحى، سعيدو سيمبوري، مصطفى دويدار، أحمد مدبولي ، يسري وحيد، أحمد النادري، محمود الجزار، ياو أنور، سيد نيمار.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 14 نقطة، جمعها من 3 انتصارات و5 تعادلات مقابل هزيمتين فقط.

وفي المقابل يتواجد نادي الزمالك، في المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 18 نقطة.

مباراة الزمالك القادمة
البنك الأهلي أيمن الرمادي البنك الأهلي ضد الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
الزمالك

الزمالك

3

تشكيل فريق البنك الأهلي على النحو التالي: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي خط الدفاع: هشام صلاح، عمرو الجزار، مصطفى الزناري، إسحاق يعقوبو خط الوسط: محمد فتحى، محمد إبراهيم، محمد بن شرقي، مصطفى شلبي خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg