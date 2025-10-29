كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سبب التعادل مع بتروجت، في الدوري.

وتعادل الأهلي مع بتروجت بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال وليد صلاح في تصريحات عبر قناة الأهلي: "كل شيء وارد في الكرة، ونمر بفترة صعبة بها مباريات متلاحمة بشكل كبير جدًا، نلعب كل 3 أيام مباراة تقريبًا".

وأضاف: "في مباراة بتروجت كان مستوانا سيئا للغاية، وفي الشوط الثاني كنا جيدين للغاية وأهدرنا فرصا عديدة وعنصر التوفيق كان غائبا عنا، بتروجت وصل لمرمانا مرتين وسجل منها هدف والأهلي وصل 20 مرة وسجل مرة واحدة فقط وصاحبنا عدم توفيق غريب".

وواصل: "لا أريد أن جماهير الأهلي تحزن لأن هذا أمر وارد في كرة القدم، وأؤكد أن جميع اللاعبين يتدربون بشكل قوي والروح عالية للغاية ورغبة الفوز ظاهرة ولكن هناك إجهاد بعض الشيء".

أما بشأن ما حدث مع حكم المباراة محمود بسيوني.. قال: "لم أطلق أي لفظ لأي حكم ومحمود بسيوني لن يجد شيئًا ليكتبه في تقريره، قلت له أن هناك 4 أو 5 دقائق أهدروا بسبب إصابات وحارس مرمى بتروجت، (أدينا حقنا)، وأحمد عبد القادر كان يتحدث معه عن خطأ صحيح للأهلي بنسبة 100% كان من الممكن استغلاله ونسجل هدفًا".

وتابع: "لا يوجد دوري في العالم الناس تدخل بـ30 و40 يصورون بالهواتف الشخصية صوت وصورة (جوة بوق) اللاعيبة والأجهزة الفنية، هذا لا يحدث في العالم كله، التصوير بكاميرات رسمية وعبارة عن صور فقط".

وزاد: "نلاحظ كثيرًا في بعض الحكام المصريين والأجانب، تترك الالتحامات إذا ليس كل لمسة ببطاقة صفراء، هذا أوقف لاعب مثل كوكا ومروان عطية، أتمنى أن يشهر البطاقة الصفراء للعبة التي تُستحق فقط".

قبل أن ينهي مدير الكرة: "لابد أن تعذر الجماهير بعض اللاعبين بسبب هبوط المستوى بعض الشيء، من الممكن لاعب أو لاعبين يتأثرون بعدد المباريات العديدة، لكن نعذر الجماهير في النهاية وأتمنى فقط أن تقف بجانب اللاعبين ونعلم بالغضب الشديد في حالة التعادل أو الهزيمة".