أعلن المركز الإعلامي لنادي الزمالك مساء اليوم الخميس، تواجد الثنائي محمد عواد وأحمد شريف في استاد القاهرة الدولي قبل انطلاق مواجهة البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويأتي ذلك من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين خلال لقاء البنك الأهلي، بالرغم من خروجه من قائمة المباراة.

وتواجد عواد وشريف في غرفة الملابس لدعم الفريق قبل انطلاق المباراة.

لم يحقق الفارس الأبيض الانتصار في آخر 3 مباريات بالدوري (تعادل مع الجونة وغزل المحلة، وخسر من الأهلي).

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، وفي حالة فوزه سيرتقي إلى المركز الثالث.

ويقع البنك الأهلي بقيادة أيمن الرمادي في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.