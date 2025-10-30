المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رغم الاستبعاد من القائمة.. عواد وشريف يساندان الزمالك أمام البنك الأهلي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:09 م 30/10/2025
محمد عواد

محمد عواد - حارس الزمالك

أعلن المركز الإعلامي لنادي الزمالك مساء اليوم الخميس، تواجد الثنائي محمد عواد وأحمد شريف في استاد القاهرة الدولي قبل انطلاق مواجهة البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويأتي ذلك من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين خلال لقاء البنك الأهلي، بالرغم من خروجه من قائمة المباراة.

وتواجد عواد وشريف في غرفة الملابس لدعم الفريق قبل انطلاق المباراة.

لم يحقق الفارس الأبيض الانتصار في آخر 3 مباريات بالدوري (تعادل مع الجونة وغزل المحلة، وخسر من الأهلي).

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، وفي حالة فوزه سيرتقي إلى المركز الثالث.

ويقع البنك الأهلي بقيادة أيمن الرمادي في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري البنك الأهلي محمد عواد أحمد شريف

