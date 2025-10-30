واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلسلة تعثراته في الدوري المصري الممتاز بعد التعادل أمام البنك الأهلي بنتيجة 1-1، مساء اليوم الخميس.

وأقيمت مباراة البنك الأهلي ضد الزمالك على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الممتاز لموسم "2025-2026".

تشكيل الزمالك والبنك الأهلي

دخل الزمالك المباراة بتشكيلة مكونة من: "محمد صبحي - محمود بنتايك – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر - شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا".

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي: "عبد العزيز البلعوطي، هشام صلاح، عمرو الجزار، مصطفى الزناري، إسحاق يعقوبو، محمد فتحى، محمد إبراهيم، محمد بن شرقي، مصطفى شلبي، أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل".

فرض الزمالك سيطرته في الدقائق الأولى من المباراة بحثًا عن هدف التقدم.

وحاول الزمالك في الدقيقة 13 برأسية من شيكو بانزا ولكن وصلت سهلة في يد عبد العزيز البلعوطي حارس البنك الأهلي.

وشهدت الدقيقة 16 سقوط محمد إسماعيل مدافع الزمالك وكاد أن يتم استبداله ولكن تلقى العلاج وقام باستكمال المباراة.

وفي الدقيقة 20 استغل نبيل عماد دونجا كرة مرتدة من الدفاع وسدد كرة ضعيفة ولكن مرت على يسار البلعوطي حارس البنك الأهلي إلى خارج الملعب.

أسامة فيصل يسجل من ضربة جزاء

وشهدت الدقيقة 27 احتساب ضربة جزاء لصالح البنك الأهلي بعد عرقلة أسامة فيصل داخل منطقة الجزاء من قبل محمد إسماعيل.

ونجح أسامة فيصل في تسجيل ضربة الجزاء ببراعة في الدقيقة 30، ليتقدم البنك الأهلي على الزمالك بنتيجة 1-0.

الزمالك يتعادل سريعا

وجاء التعادل سريعًا في الدقيقة 33، بعد ارتباك في دفاعات البنك الأهلي استغلها شيكو بانزا وسددها بوجه القدم بقوة إلى داخل الشباك، ليتعادل الزمالك بنتيجة 1-1.

وكاد أن يسجل الزمالك الهدف الثاني بعد أن أرسل ناصر ماهر عرضية لخوان بيزيرا الذي استلمها وراوغ الدفاع وسددها بوجه القدم ولكن تصدى لها حارس البنك الأهلي ثم ارتدت قابلها شيكو بانزا برأسية وعاد الحارس للتصدى لها مرة أخرى.

واستمرت خطورة الزمالك، ففي الدقيقة 44 تلقى نبيل عماد دونجا عرضية ثم رأسية من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها عبد العزيز البلعوطي حارس البنك الأهلي.

وقبل نهاية الشوط الأول، أطلق بنتايك تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن خرجت أعلى مرمى البنك الأهلي إلى خارج الملعب.

وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل بين الزمالك والبنك الأهلي بنتيجة 1-1.

وأهدر الزمالك هدفا محققا في الدقيقة 56 بعد عرضية من بنتايك مرت من أمام الدباغ ثم وصلت عند ناصر ماهر ورأسية قوية من خوان بيزيرا اصطدمت في العارضة وخرجت إلى خارج الملعب.

وواصل الفارس الأبيض الضغط على البنك الأهلي ولكن بدون جدوى.

ونفذ البنك الأهلي هجمة مرتدة في الدقيقة 83 وانطلاقة من ياو أنور وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت على يمين حارس الزمالك.

وفي الدقيقة 85 أرسل الجزيري تمريرة عرضية أرضية ووصلت عند عمرو ناصر سددها من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت على يسار البلعوطي إلى خارج المرمى ليضيع هدف محقق على الزمالك.

واستمر التعادل الإيجابي (1-1) حتى نهاية المباراة، ليكتفي الزمالك والبنك الأهلي بنقطة واحدة لكل منهما في الجولة الـ12 من الدوري.

ترتيب الدوري المصري

لم يحقق الزمالك الانتصار للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري (تعادل في 3، وخسر أمام الأهلي).

ورفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز متساويا مع المصري البورسعيدي.

بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.

