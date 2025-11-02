تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلى ملعب برج العرب، مساء اليوم الأحد، لمتابعة المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الأهلي والمصري البورسعيدي.

وتقام مباراة الأهلي ضد المصري في الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز لموسم "2025-2026".

وستكون مواجهة الليلة محط الأنظار نظرًا لرغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط في ظل المنافسة على صدارة الدوري.

ويدخل الأهلي مواجهة المصري من أجل مصالحة جماهيره بعدما فرط في الصدارة بالجولة الماضية عقب تعادله المفاجئ أمام بتروجت.

ويبحث الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي عن فوز معنوي قبل التوجه إلى الإمارات لخوض منافسات السوبر المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

قائمة الأهلي ضد المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا.

الدفاع: ياسين مرعي، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، محمد شكري، كريم فؤاد، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية، محمود حسن تريزيجيه، أحمد عبد القادر، أشرف بنشرقي، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر

الهجوم: نيتس جراديشار، محمد عبد الله

أبرزهم بن رمضان.. توروب يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة المصري

المصري بدون 3 نجوم أمام الأهلي

على الجانب الآخر، يأمل المصري تحت قيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي في تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على الصدارة، علمًا أنه تعادل في الجولة الماضية أمام سموحة سلبيًا.

ويقع المصري في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة أي بفارق 3 نقاط عن منافسه الأهلي.

ويفتقد المصري الثلاثي صلاح محسن وميدو جابر وكريم بامبو أمام الأهلي بين الإيقاف والإصابة.

الأهلي لا يخسر أمام المصري في آخر 8 مواجهات

يمتلك الأهلي أفضلية كبيرة في المواجهات السابقة ضد المصري البورسعيدي.

ولم يخسر المارد الأحمر أمام المصري في آخر 8 مواجهات سواء في الدوري أو الكأس (فاز 6، وتعادل 2).

ويعود آخر فوز للمصري على الأهلي إلى يوم 9 أبريل 2022 (أي منذ 1303 أيام) عندما انتصر بنتيجة 1-0 في الدوري.

علمًا أن المصري فاز بنتيجة اعتبارية أمام الأهلي بنتيجة 3-0 عندما قرر الأحمر الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة في 2023.

بطاقة المباراة:

طرفا اللقاء: الأهلي ضد المصري

الحدث: الجولة 13 في الدوري المصري

التاريخ: 2 نوفمبر 2025

الملعب: استاد برج العرب

التوقيت: 8 مساء

الحكم: أمين عمر

القناة الناقلة: أون سبورت 1